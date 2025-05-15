Bursa Meclis Toplantısında Gergin Anlar

Bursa Büyükşehir Meclisi toplantısında gruplar arasında gerginlik yaşandı. Toplantıya ara verilirken, diğer parti mensuplarının araya girmesiyle taraflar sakinleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşti. Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grubu Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Faruk Temiztürk, "1 Mayıs günü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in halay çektiği görüntüleri izledik. O videoyu izlerken işten çıkarılan 2 bine yakın personel aklıma geldi" diye konuştu.

Bunun üzerine CHP Grubu Bursa Büyükşehir Meclis Üyesi Emel Duman'ın, "Senin amcan Yenişehir'de çalışıyor, onu niye çıkarmadık. Çalışanı çıkarmıyoruz ki" sözleri tansiyonu yükseltti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Mustafa Bozbey, tansiyonun daha da yükselmemesi için toplantıya ara verdi. Aranın ardından salona gelen Bozbey, "Söylemlerimiz ve ifadelerimizle insani duygumuzu hiçbir zaman dışarıya vurmamamız gerekiyor. Bizler bu mecliste Bursalının takdirini öyle aldık. Yaşananlardan üzüntü duydum" dedi.

Bozbey'in konuşması esnasında "Sen dışarı çık" diyen üye ile karşı taraf arasında yine sözlü sataşma devam etti. Tarafları parti mensupları araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. - BURSA