Bursalı'dan Buca Belediyesi'ne Çöp Eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, işçilerinin devam eden grevi nedeniyle biriken çöp yığınları nedeniyle Buca Belediyesini eleştirdi.

Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada, günlerdir toplanmayan çöpler nedeniyle ilçede oluşan kötü koku ve çevre kirliliğinin, halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Belediyenin en temel görevinin düzenli hizmet anlayışı olması gerektiğini ifade eden Bursalı, şunları kaydetti:

"Yaşanan sorunun çözümü için öncelikle temizlik hizmetleri acilen normale döndürülmeli, oluşan kriz yönetilmelidir. İkinci olarak ilçe genelinde hızlandırılmış bir çöp toplama planı devreye alınmalıdır. Ardından büyükşehir ve ilçe belediyesi koordineli şekilde çalışarak temizlik seferberliği başlatmalıdır. Son olarak mahalle bazlı izleme sistemleriyle sorunun tekrar etmesi önlenmelidir. Bunları yapamayacaksanız İzmirliye yük olmaktan vazgeçin."

Bursalı, yaşanan çöp krizinin bir an önce çözülmesi gerektiğinin belirterek, konunun takipçisi olacaklarını aktardı.

Buca Belediyesi işçileri, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma eylemi başlatmıştı.