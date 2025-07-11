Büşra Özdemir Başkan Vekili Oldu - Son Dakika
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Politika

Büşra Özdemir Başkan Vekili Oldu

11.07.2025 18:56
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Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından mecliste yapılan seçimde oy çokluğuyla CHP'den Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi olan avukat Büşra Özdemir (37) başkan vekili seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen cumartesi günü 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi bugün başkan vekilini seçmek için toplandı. Meclis başkan vekili Bayram Ali Çeltik, meclis öncesi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için uyarıda bulundu. Çeltik, "Hiç birimizin arzu etmediği bir gündem maddesiyle toplandık. Halkımızın güvenini kazanan, devletini ve milletini çok seven başkanımızın zindanda olmasından dolayı karar vermek zorunda kaldık. Bugün başkan vekilliği seçimi için bir aradayız. Bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Muhittin başkanın gören gözü, tutan eli, duyan kulağı olacağız. Adalete olan güvencimiz tamdır. Başkanımız en yakın zamanda aramıza dönecektir" dedi.

Meclis oturumunda Böcek'in yerine CHP Grubu Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi olan Avukat Büşra Özdemir'i aday çıkardı. Diğer partiler ise aday çıkarmadı. Gizli oylamanın kabul edilmesinin ardından zarflar dağıtıldı. AK Parti grubu, gizli oylamanın kabinle yapılması gerektiğini ifade etti. Ardından toplantı salonuna 2 kabin kuruldu ve meclis üyeleri yeni başkan vekilini belirlemek için oylarını kullandı. 76 CHP'li, 22 AK Partili, 10 MHP'li, 3 DP'li ve 1 bağımsız olmak üzere 112 üyenin bulunduğu ve 104 kişinin katıldığı oylamada 75 oy olan Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi. 29 oy geçersiz çıktı.

'SİZLERE MAHCUP OLMAYACAĞIMA YÜREKTEN SÖZ VERİYORUM'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Behiç Özdemir ile evli ve 1 kız annesi Büşra Özdemir, "Torosların evladının emanetine sahip çıkacak bir Yörük kızı ve Cumhuriyet kadını olarak buradayım. Tüm siyasi parti gruplarına da destekleri için teşekkür ediyorum. Bu görevde, bu güvene layık olabilmek için tüm gücümle çalışacağıma, bu onurlu emaneti taşırken Antalya halkına ve sizlere mahcup olmayacağıma yürekten söz veriyorum" dedi.

'HİZMET BAYRAĞINI YERE DÜŞÜRMEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Başkan vekili olmaktan dolayı hem mutlu olduğunu hem de büyük bir sorumluluk altına girdiğini ifade eden Özdemir, "Antalya halkının oylarıyla seçilmiş olan belediye başkanımız Muhittin Böcek, hepimizin içini acıtan bir biçimde dört duvar arasında tutsaktır. Başkanımız orada başı dik, alnı açık. Bugün burada olması gereken kişi aslında Muhittin Böcek'tir. Çünkü bu makam, bu yetki, bu sorumluluk ondadır. O Antalya halkının iradesinin karşılığıdır. Ben bu iradenin geçici bir vekili, onun iradesinin uygulayıcısıyım. Böyle bir dönemde sorumluluk almak benim için sıradan bir görev değil. Aksine hem tarihi bir vazife hem de vicdani bir yükümlülüktür. Antalya halkının başkanımızı omuzlarında taşıyarak bu makama alnının akıyla geri döndüğü gün geldiğinde bu emaneti asıl sahibine, Antalya'nın seçilmiş belediye başkanına iade edeceğiz" diye konuştu.

AVUKAT BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

1988 yılında Antalya'da doğdu. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yüksek lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamlayarak 2013 yılında Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğine başladı. 2014 yılında Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi, 2019 yılında Antalya Büyükşehir ve Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2024 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkan Aday Adayı oldu, ancak aday gösterilmedi, Büyükşehir ve Kepez Belediyesi Meclis Üyesi oldu.

Haber: İrem GÜNEYBAZ- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Büşra Özdemir Başkan Vekili Oldu - Son Dakika

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