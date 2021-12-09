Bütçe görüşmelerinde el hareketi ve küfür gerginliği - Son Dakika

Meclis Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde üslup tartışması yaşandı. İYİ Parti grubunun konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Üsluba dikkat etmek gerekir, yanlış üslup doğru üslubun celladı" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bizde herhangi bir üslup sorunu yok bizim içimiz yanıyor. Vatandaş fakirleşiyor. Sizin hiç kimseye verecek üslup dersiniz olamaz" diye karşılık verdi. Usta ve Turan'ın karşılıklı atışmasının ardından Genel Kurula ara verildi.

EL HAREKETİ YAPTI, KÜFRETTİĞİ DUYULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın üslup uyarısına İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Beni mi kast ediyorsun?" diye laf attı. Bu sırada AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Senden kazandığım tazminatı öde önce" karşılığını verdi. Bunun üzerine Yasin Öztürk'ün el ve ayak hareketi yaptığı görülürken küfrettiği de duyuldu. Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan başta olmak üzere AK Partili milletvekilleri İYİ Parti sıralarına yürüdü.

KADIN MİLLETVEKİLLERİ MASALARA VURDU

Genel Kurul'da bulunan AK Partili kadın milletvekilleri Oya Eronat, Sermin Balık, Jülide İskenderoğlu, Fatma Aksal ve Hülya Nergis, Yasin Öztürk'e bağırarak tepki gösterdi. Masalara vuran kadın milletvekilleri, Meclis'te temiz bir dil istediklerini belirterek el hareketleri ve küfürlerden rahatsız olduklarını belirtti. Kadın milletvekilleri İYİ Parti Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanına giderek Yasin Öztürk'ün kendilerinden özür dilemesini istedi.

2018 YILINDA KÜFÜRDEN CEZA ALMIŞTI

Öte yandan Yasin Öztürk, 2018 yılında TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde de o dönem AK Parti Milletvekili olan Mehmet Muş'a küfrettiği gerekçesiyle iki birleşim Genel Kurul'dan çıkarılma cezası aldı.