BBP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Sivas'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Sivas'ta konuştu Açıklaması

01.10.2022 16:44

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, "Ne Yunanistan ne ABD ne de başka bir ülkenin oyunları, tuzakları, tezgahları, tarihte her zaman ve her şart altında büyük olmayı bilmiş ve oyunları bozmuş aziz Türk milletini ve devletini alt edemez." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, "Ne Yunanistan ne ABD ne de başka bir ülkenin oyunları, tuzakları, tezgahları, tarihte her zaman ve her şart altında büyük olmayı bilmiş ve oyunları bozmuş aziz Türk milletini ve devletini alt edemez." dedi.

Aslan, Sivas'ta partisinin İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mersin Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e rahmet diledi.

Güvenlik güçlerinin vefakar operasyonlarıyla beli kırılan ve can çekişen terör örgütünün son çırpınışlarını yaşadığını belirten Aslan, "Türk milletine düşmanlık eden nice soysuzlar gibi bölücü terör örgütü de bir daha anılmamak üzere artık tarihin derin kuyularına atılmalı. Bu melaneti ortadan kaldıracak son vuruşlar, yurt dışı operasyonu dahil bir an önce yapılmalı." dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sergilediği politikayı eleştiren Aslan, "Ne Yunanistan ne ABD ne de başka bir ülkenin oyunları, tuzakları, tezgahları, tarihte her zaman ve her şart altında büyük olmayı bilmiş ve oyunları bozmuş aziz Türk milletini ve devletini alt edemez." dedi.

Enflasyon sorununa da değinen Aslan, devletin sorunun farkında olduğunu ve birtakım önlemler alarak milletin refahı adına adımlar attığını söyledi.

Seçime 9 ay kaldığını hatırlatan Aslan, BBP'nin bu seçime "Cumhur İttifakı" içerisinde kendi adı, adayları ve amblemiyle katılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut ve Doğan Ürgüp de katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Murat Aslan, Yunanistan, Sivas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Sivas'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
20:50 Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
19:48 Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek
19:42 Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
19:06 Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
18:58 Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:38 Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 21:51:08. #1.11#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Sivas'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement