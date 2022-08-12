Destici: Yaptıklarının bedelini en ağır biçimde ödeyecekler - Son Dakika
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Destici: Yaptıklarının bedelini en ağır biçimde ödeyecekler

12.08.2022 22:18
Destici: Yaptıklarının bedelini en ağır biçimde ödeyecekler

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azez'de Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, "Emperyalistlerin köpeği bu maşalar, yaptıklarının bedelini en ağır biçimde ödeyecektir" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azez'de Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, "Emperyalistlerin köpeği bu maşalar, yaptıklarının bedelini en ağır biçimde ödeyecektir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, dün akşam saatlerinde Azez'de başlayan Türkiye karşıtı eylemlere ilişkin açıklama yaptı. Yaptığı yazılı açıklamada, eylemlerde Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Destici, "Azez'de, ay yıldızlı al bayrağımızın yakılması ve oradaki varlığımıza yönelik saldırılar inanıyorum ki, elbette karşılıksız kalmayacak ve emperyalistlerin köpeği bu maşalar bedelini en ağır biçimde ödeyecektir. Suriye'de emperyalist emellerinin önünde tek engel olarak Türkiye'yi ve kahraman Türk Ordusunu gören küresel güçler bu sefer de Suriye muhalifleri içindeki piyonlarını harekete geçirerek hem Türkiye'ye karşı eylemler yaptırmışlar hem de Suriye Milli Ordusu ile bir iç çatışma hedeflemişlerdir. Lakin Türkiye bu oyunu da bozacak ve Suriye'de iç savaş sona erip kalıcı barış sağlanmadan bir adım dahi geri atmayacaktır. Başta emperyalist küresel güçler ve onların maşaları olmak üzere bütün hainler duysun ki her şartta sınırlarımızı teröristlerden temizleyecek ve terör örgütü PKK-PYD'ye devlet kurdurmayacağız" ifadelerini kaydetti.


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Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Yaptıklarının bedelini en ağır biçimde ödeyecekler - Son Dakika

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