Büyük Filistin Yürüyüşü Galata Köprüsü'nde Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Büyük Filistin Yürüyüşü Galata Köprüsü'nde Gerçekleşti

Büyük Filistin Yürüyüşü Galata Köprüsü\'nde Gerçekleşti

Galata Köprüsü'nde düzenlenen Büyük Filistin Yürüyüşü'ne katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kudüs ve Mescid-i Aksa için dayanışma mesajı verdi.

01.01.2025 10:08  Güncelleme: 11:12
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Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, -GALATA Köprüsü'nde düzenlenen Büyük Filistin Yürüyüşü' ne katılmak isteyenler sabahın erken saatlerinde köprüye yürümeye başladı. Programa katılmak isteyenler, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve boyunlarına bağladıkları kefiyelerle geniş güvenlik önleminin alındığı köprüye geldi.Programda bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, " Ayasofya açıldı; Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Kudüs için Mescid- i Aksa için buradayız.Filistinli kardeşlerimizi İstanbul'dan sellamlıyoruz" diye konuştu.

Galata Köprüsü'nde düzenlenen Büyük Filistin Yürüyüşü' ne katılmak isteyenler sabahın erken saatlerinde köprüye yürümeye başladı.Programa katılmak isteyenler, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve boyunlarına bağladıkları kefiyelerle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprüye geldi.

"FİLİSTİNE KAVUŞACAĞIZ"

Yürüyüşe katılmak için geldiğini söyleyen Nurettin Kaya, "2025'te Gazze için, Filistin için Allah yardımcı olsun. Türk milleti Filistin'i destekliyor. İnşallah bir gün oraya da kavuşacağız, nasıl ki Suriye'ye kavuştuysak Filistin'e de kavuşacağız" dedi.

'ŞİMDİ KUDÜS İÇİN, MESCİD-İ AKSA İÇİN BURADAYIZ'

Programda bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz ayaktayız, biz uyanığız biz buradayız. Filistin ile dayanışma için buradayız Gazze'deki soykırımı lanetlemek için buradayız. Ayasofya açıldı; Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Kudüs için Mescid- i Aksa için buradayız.Filistinli kardeşlerimizi İstanbul'dan sellamlıyoruz. Suriyeli mücahitleri yürekten tebrik ediyor; gazaları da zaferleri de mübarek olsun diyor her birine buradan selamlarımızı gönderiyoruz " dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Büyük Filistin Yürüyüşü Galata Köprüsü'nde Gerçekleşti - Son Dakika

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