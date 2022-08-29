Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya 'daki programının ardından Afyonkarahisar'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesleneceği alana gelen bazı vatandaşlar, aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşlara 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahale etti. - AFYONKARAHİSAR

Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Karahisar, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti - Son Dakika

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