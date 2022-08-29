Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti

29.08.2022 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'daki programının ardından Afyonkarahisar'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesleneceği alana gelen bazı vatandaşlar, aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşlara 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahale etti. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya? Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya? 3 yaşındaki çocuk ezilme tehlikesi geçirdi 3 yaşındaki çocuk ezilme tehlikesi geçirdi
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Karahisar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:33 Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 17:41:42. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement