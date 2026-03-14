Büyükataman'dan Türk-Kürt Kardeşliği Vurgusu
Büyükataman'dan Türk-Kürt Kardeşliği Vurgusu

14.03.2026 21:27
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Türk-Kürt kardeşliğini savunarak siyonist emellere karşı durdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk-Kürt kardeşliği arasına hiçbir siyonist emel Allah'ın izniyle giremeyecektir. Türk, Kürt'ün kardeşi, Kürt, Türk'ün alın yazısı, kader ortağıdır." dedi.

MHP Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Büyükataman, MHP'nin siyasetinin merkezine her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini koyduğunu belirterek, MHP'de hiçbir zaman siyasi ve şahsi menfaat peşinde koşulmadığını, koltuk kaygısıyla siyaset yapılmadığını söyledi.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın bölgede ciddi riskleri zirveye çıkardığını vurgulayan Büyükataman, şöyle devam etti:

"ABD, siyonizmin tahriklerine kapılarak haksız ve hukuksuz bir savaşa girişmiştir. Enerji dengeleri, ticaret rotaları, ekonomik sistemler, siyasi ve diplomatik ağlar tehlikeli bir noktadadır. Coğrafyamız diken üzerinde. Adeta 3. Dünya Savaşı'nın taşları döşenmektedir. Hem bölgemiz hem de ülkemiz tehlikeli kışkırtmalarla ne yazık ki karşı karşıyadır. Sünni, Türk, Kürt arasına nifak tohumları ekilmeye ve coğrafyamız kanlı çatışmalara sürüklenmek istenmektedir. Siyonist emperyalist şebeke, Kürt kardeşlerimizi paralı asker yaparak savaşa dahil etmeye çalışmaktadır. Şii de Müslümandır, Sünni de Müslümandır. Hiçbir Müslüman kirli plana inşallah ayak uydurmayacaktır. Türk-Kürt kardeşliği arasına hiçbir siyonist emel Allah'ın izniyle giremeyecektir. Türk, Kürt'ün kardeşi, Kürt, Türk'ün alın yazısı, kader ortağıdır."

"Terörsüz Türkiye yeni yüzyılın rotasını belirlemiştir"

İsmet Büyükataman, İran'dan ateşlenen füzelerin Türkiye'de etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını, Türkiye üzerinde hesaplar yapanların kendi kazdıkları kuyuya acı bir şekilde düşeceklerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine yönelen tüm tehditleri bertaraf edecek kudrette olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberliğin bir kez daha öneminin ortaya çıktığını dile getiren Büyükataman, şöyle konuştu:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli bugünleri önceden görmüş ve tehditlerin karşısında aziz milletimizin birliği ve devletimizin bekası için doğru zamanda, doğru adımlar atmıştır. Terörsüz Türkiye ülkemizi parçalamak isteyenlerin aşamadığı bir sur olmuş, yeni yüzyılın rotasını belirlemiştir. Bu kutlu hedefe karşı çıkan fason milliyetçilerin partimize, Terörsüz Türkiye'ye yönelik karalama kampanyaları hamdolsun boşa çıkmış, karşı karşıya olduğumuz riskleri idrak edemeyen muhalefet partileri sınıfta kalmıştır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde de bulunan Büyükataman, "'İHA, SİHA'lara ne gerek var? Füzeler balıkları korkutuyor. Bize kim saldıracak?' gibi ifadelerle milli güvenliğimizi hafife alan, ciddiyetsiz cahillere hamdolsun fırsat vermemiştir. Dün, 'Sinop'ta balıklar korkuyor' diyen CHP Genel Başkanı bugün ülkemizi güçsüz göstermek için, savunma sistemlerimizin olmadığını iddia edecek kadar ne yazık ki çukurlaşmıştır. Türk milleti bu ikiyüzlü ve müstemleke zihniyete geçit vermeden Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlenmiştir." diye konuştu.

Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye sahip çıktığını, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı, inanç ve irfanla inşa edeceğine değinerek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi Türk ve Türkiye Yüzyılı kabuğunu kıran, kamburlarını atan, dar kalıplarını yaran, karanlık kampanyaları yıkan, kadife eldiveniyle dosta güven, düşmana korku salan büyük Türk milletinin zirve yüz yılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ise partisinin iftarına katılanlara teşekkür etti.

İftara, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 22:31:19.
