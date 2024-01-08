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Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı - Son Dakika
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Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini açıkladı. Destici, ''Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. Dün İBB adayı Murat Kurum'u da arayarak hayırlı olsun dileklerimi ilettim.'' ifadelerini kullandı.

08.01.2024 - 13:20,  Güncelleme: 14:23
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Mustafa Destici, TBMM'de Parlamento Muhabirleri ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, yerel seçimde AK Parti'nin dün duyurduğu İBB adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu.

"İSTANBUL'DA ADAY GÖSTERMEME EĞİLİMİNDEYİZ"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de Parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Destici, yerel seçimlere de değindi. AK Parti'nin İstanbul adayına ilişkin de konuşan Mustafa Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. Murat Kurum'a hayırlı olsun diyorum." dedi.

"MUTLAKA SEÇİME AYRI GİRECEĞİMİZ YERLER DE OLACAK"

Destici, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesi de, genel seçimlerdeki birliğini, gücünü koruyarak seçimlere katılma noktasına çalışma yürütmektedir. AK Parti ve MHP arasındaki görüşmeler uzlaşıyla tamamlanmıştır. Bizimle ve diğer partilerimizle olan görüşmeler de devam etmektedir. Mutlaka ayrı gireceğimiz yerler de olacak, birlikte seçime gireceğimiz yerler de olacaktır. Bunlar il de olacaktır ilçe de olacaktır. Genel fotoğrafta iş birliği içinde seçime girilecektir. Cumhur İttifakı tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerden de başarıyla çıkacaktır.

Büyükbirlik Partisi lideri Mustafa Destici: İstanbul'da aday çıkarmama eğilimindeyiz, Murat Kurum'a hayırlı olsun

"KURUM'U ARAYARAK İYİ DİLEKLERİMİ İLETTİM"

Dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. Hayırlı olmasını diliyorum. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayımız Sayın Murat Kurum olmak üzere diğer adayları arayarak hayırlı olsun dileklerimi ilettim"

Murat Kurum\'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: Tabikide rüzgar ne yöne bunlar o yöne yoksa ayakta kalamazlar :) Yanıtla 9 0
  • Azat Deniz: Zaten oyun yok 3 5 koyun parasina razisin Yanıtla 7 0
  • soner yavuz: vaybe güya bunlar bu ülkenin milliyetçileri milliyetçilik bu ülkede ayakçılığa kadar düştü kendi menfatleri olunca ne milliyetçilik kalıyor nede birşey eğer ülke bunlar gibi milliyetçiyim diyenelere kaldıysa vay bu ülkenin haline hele hele diğer milliyetçi varki artık konuşamıyorda ne dediğinide bilmiyor bu ülkenin sözde milliyetçileri bunlar Yanıtla 1 0

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SON DAKİKA: Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı - Son Dakika
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