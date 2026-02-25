Büyükgümüş: Mücadelemiz Sürecek - Son Dakika
Büyükgümüş: Mücadelemiz Sürecek

Büyükgümüş: Mücadelemiz Sürecek
25.02.2026 20:34
Ahmet Büyükgümüş, Beşevler'deki iftar çadırının tarihini ve laikliğe karşı mücadelesini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Beşevler AK Gençlik Ankara İftar Çadırı'nın kurulduğu yerin, bir zamanlar partisinin kapatma davasına konu olduğunu belirterek, "Nasıl partimizi kapatma davasıyla bu iftar çadırını organize ettiğimiz için yüz yüze bırakanlarla kararlılıkla, vakur bir şekilde ama aynı zamanda cesaretle mücadele ettiysek, eski Türkiye alışkanlıklarının geri dönülerek, işte laiklik ilkesini, başka şeyleri bahane ederek toplumun üzerine bir kabus gibi çökmeye çalışanlara karşı mücadelemizi, duruşumuzu inşallah sürdüreceğiz." dedi.

Büyükgümüş, Beşevler AK Gençlik Ankara İftar Çadırı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Bu iftar çadırının mücadelelerinin tarihi açısından özel bir nokta olduğunu ifade eden Büyükgümüş, AK Parti'nin ilk gençlik iftar çadırını 2007'de burada açtığını hatırlattı.

Türkiye'nin çok zorlu yıllardan, demokrasi mücadelesinde çok önemli merhaleleri geçerek bugünlere geldiğini belirten Büyükgümüş, "Bugün burada gençlik çadırı olarak hizmet veren, partimizin iftar programlarını yaptığımız bu yer, kapatma davamıza konu olmuş bir yer. Yani AK Parti olarak böyle bir iftar programı organize ettiğimiz için partimize 'Laiklik ilkesini zedeliyorsun' diyerek dava açılmış bir yerdeyiz şu an." bilgisini paylaştı.

Bugün Türkiye'nin bu problemleri geride bıraktığını, yoluna daha aydınlık, daha güvenli devam ettiğini kaydeden Büyükgümüş, ama son haftalarda laiklik ilkesini bahane ederek yine milletin değerlerine savaş açılmaya çalışıldığını söyledi.

Bunu kültürel bir savaş olarak değerlendirdiklerini belirten Büyükgümüş, "Milletin değerleri neyse onun toplum hayatına, devlet hayatına, siyasal süreçlere yansıdığı ve insanımızın hak ve özgürlüklerinin tam anlamıyla tecelli ettiği bir toplumsal düzen bizim arzumuzdu. Elhamdülillah burada çok önemli aşamalar katettik. Çok önemli reformlar, başarılar ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ve çocukların ramazan ikliminden en üst düzeyde faydalanabildikleri bir tabloyu ortaya koyduklarını belirten Büyükgümüş şöyle konuştu:

"Bunu daha da ileriye taşıyacağız. O beyler rahatsız oluyorlar diye asla ve asla buradan geri durmayacağız. Nasıl partimizi kapatma davasıyla bu iftar çadırını organize ettiğimiz için yüz yüze bırakanlarla kararlılıkla, vakur bir şekilde ama aynı zamanda cesaretle mücadele ettiysek, eski Türkiye alışkanlıklarının geri dönülerek, işte laiklik ilkesini, başka şeyleri bahane ederek toplumun üzerine bir kabus gibi çökmeye çalışanlara karşı mücadelemizi, duruşumuzu inşallah sürdüreceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'nin dört bir noktasında nerede gençler varsa orada AK Gençlik, gençlerin yanında olmaya devam edecek. Şimdiye kadar bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüren güçlü bir hafızamız var. Bu bildiriler de milletimizin değerlerine karşı mücadele edecek her sinsi planda karşısında evelallah AK Parti'yi ve AK Gençliği görecektir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, basın açıklamasının ardından iftar çadırında yemek dağıttı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

