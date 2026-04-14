Büyükgümüş'ten Toplantı Eleştirisi - Son Dakika
Büyükgümüş'ten Toplantı Eleştirisi

14.04.2026 14:35
Ahmet Büyükgümüş, Kayseri'deki toplantı iddialarını trajikomik algı çalışması olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Kayseri'de düzenlenen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na ilişkin haberleri eleştirerek, katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenen toplantıda, yalnızca bölgedeki 8 ilin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığını bildirdi.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de gerçekleştirilen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nda ortaya çıkan görüntüler üzerinden atılan iddiaların gerçeklikle bağdaşmayan trajikomik bir algı çalışmasından ibaret olduğunu belirtti.

"Söz konusu toplantı, katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenmiş, yalnızca bölge içerisinde yer alan sekiz ilimizin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığı istişare programıdır." bilgisini veren Büyükgümüş, bu çerçevede salon düzeninin de toplantının niteliğine uygun şekilde planlandığını kaydetti. Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı gün, aynı salonda, iki saat sonra gerçekleştirilen ve yalnızca Kayseri'deki mahalle başkanlarımızın katıldığı programda ortaya çıkan tablo, tüm gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır. Gazeteciliğin temel görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Gerçekleri araştırmadan, bağlamından koparılmış görüntüler üzerinden algı üretmek ne basın etiğiyle ne de kamu sorumluluğuyla bağdaşır. Hakikat ortadadır. Yorum ise kamuoyunun takdirindedir."

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Büyükgümüş'ten Toplantı Eleştirisi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:08:31. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükgümüş'ten Toplantı Eleştirisi - Son Dakika
