Malatya\'da deprem sonrası yol seferberliği

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremden sonra ayağa yeniden kaldırılan Malatya'da yol çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek, "Artık yolla ilgili vizyonumuzu ortaya koyduk. Yollarımız gelişigüzel değil projesine uygun, karayolları standardında yollar yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende ziyareti kapsamında Esenbey grup yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde 95 noktada yol çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Mevcut yolları iyileştirmenin yanı sıra yeni bağlantı yolları açan ekipler, grup yollarını daha da sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi, Darende, Hekimhan ve Akçadağ ile 55 mahallenin kullandığı Esenbey grup yolunda çalışmalarını tamamlamak üzere. 7 kilometresinin 5 kilometresi tamamlanan yol, 10 metre genişliğe kavuşacak. Grup yolu tamamlandığında Hekimhan Kurşunlu, Akçadağ Levent ve Darende Tohma boyu mahalleleri olmak üzere 55 mahallenin ulaşımını daha da sağlıklı hale gelecek.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hakan Demir ile birlikte yolun son durumunu yerinde gören Başkan Er, şehircilik vizyonuyla Malatya'yı ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, "Yapıyoruz, yapacağız ediyoruz" demiyoruz artık yaptık. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un pratik çözümleri, yerelde de valimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla birlikte bu işi gerçekleştirdik" dedi.

"Karayolları standardında yollar yapıyoruz"

Şehri sadece ayağa kaldırmadıklarını aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerine dikkati çeken Başkan Er, "Malatya'da geleceğin ulaşımını, sanayisini, tarımını, turizmini, ekonomisini de düşünüyoruz. Malatya'nın fiziki kalkınmasını sağlayacak her türlü vizyoner çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kırsal ve merkezde 95 noktada yol çalışmalarıyla ilgili şantiyelerimiz var. Vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Depremin yaralarını sararken yapılaşmanın tamamlanmasını bekledik. Ağır tonajlı kamyonların artık sahadan çekilmesini bekledik ve sonrasında da hızlı bir şekilde yol çalışmalarına başladık. Artık yolla ilgili vizyonumuzu ortaya koyduk. Yollarımız gelişigüzel değil projesine uygun, karayolları standardında yollar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Halkımız ulaşımını rahat sağlayacak hale gelecek"

Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği döneminde de üzerinde önemle çalıştığı Darende Esenbey grup yolu üzerinde yeniden bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Er, "Bu yolun standartları artık sağlıklı değildi. Virajlarıyla, çok dar geçişleri vardı. Bazı noktalarda tek araç zor geçiyordu. Bu yol, 55 mahalle ve 3 ilçeyi birbirine bağlayan önemli bir aks. Sadece Darende'yi değil Malatya için önemli bir yol. Bu yolun 7 kilometresinin yol platformunu tamamladık. Yakın bir zamanda asfaltı da dökülmüş olacak. Bu yol üzerinde belirli aralıklarla çalışmalarımız devam edilecek. Bu yol, halkımızın çok rahat ulaşımını sağlayacak hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise üç ilçe ve 55 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu üzerinde yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekiplere teşekkür etti.

"Başkanımızın hayaliydi, bugün gerçek oluyor"

Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hummalı bir çalışmayla karayolları standardına kavuşan yolun bölgeye uzun yollar hizmet edeceğine dikkati çekerek, "Bu bölgenin geniş, ferah ve altyapısı düzgün bir yol haline getirilmesi başkanımızın hayaliydi. Bu hayal bugün gerçek oluyor. Darende Belediyesi olarak Büyükşehir'in Belediyesi'nin bütün işlerine destek olmaya ve birlikte çalışmaya her zaman varız. Bu sene yolun 7 kilometresinin asfaltı yapılacak. Geriye kalan kısmı da dönemimiz içerisinde Hekimhan ve Akçadağ yol ayrımlarına kadar devam edecek" diye konuştu. - MALATYA