Büyükşehir Belediyesi'nde Konser Harcamaları İle İlgili Usulsüzlük İddiası: İki Bürokrat Görevden Alındı

Politika

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 bürokrat, geçici olarak görevden alındı.

ABB'de konser harcamalarıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt, soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.