ABB'de konser harcamalarıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt, soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Politika › Büyükşehir Belediyesi'nde Konser Harcamaları İle İlgili Usulsüzlük İddiası: İki Bürokrat Görevden Alındı - Son Dakika
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