ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYEYİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifinin oylamasına geçilmeden önce söz alan DSP Genel Başkanı Önder Topsakal'ın konuşması sırasında tartışma çıktı. CHP sıralarından Topsakal'a yönelik tepkiler üzerine oturuma ara verildi. Arada da AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, birbirlerinin üzerine yürüdü. Milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sonlandı.

Aranın ardından teklifin oylamasına geçildi. Oylama sonucu çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeren kanun teklifi kabul edildi. Kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ödenecek. Ayrıca serbest bölgeye yapılan mal teslimleri, ihracat istisnası kapsamında olmayacak. Kanunla; cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarının, yeniden değerleme oranı ile güncellenmesine yönelik düzenleme de yapılacak. Ayrıca uygulamanın süresi 31 Aralık 2033 tarihine kadar uzatılacak.

Öte yandan verilen önergeyle; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, yasa teklifinden çıkarıldı. Teklife eklenen madde ile; 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihi ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelendi.

Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak 2024'e kadar ara verdi.