 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYEYİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYEYİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifi kabul edildi. Kanun teklifiyle birlikte çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ödenecek. Ayrıca serbest bölgeye yapılan mal teslimleri, ihracat istisnası kapsamında olmayacak. Kanunla cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarının güncellenmesi ve Esnaf Ahilik Sandığı'nın yürürlük tarihinin ertelenmesi gibi düzenlemeler de yapılacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYEYİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
27.12.2023 - 20:07,
Abone Ol

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYEYİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifinin oylamasına geçilmeden önce söz alan DSP Genel Başkanı Önder Topsakal'ın konuşması sırasında tartışma çıktı. CHP sıralarından Topsakal'a yönelik tepkiler üzerine oturuma ara verildi. Arada da AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, birbirlerinin üzerine yürüdü. Milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sonlandı.

Aranın ardından teklifin oylamasına geçildi. Oylama sonucu çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeren kanun teklifi kabul edildi. Kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ödenecek. Ayrıca serbest bölgeye yapılan mal teslimleri, ihracat istisnası kapsamında olmayacak. Kanunla; cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarının, yeniden değerleme oranı ile güncellenmesine yönelik düzenleme de yapılacak. Ayrıca uygulamanın süresi 31 Aralık 2033 tarihine kadar uzatılacak.

Öte yandan verilen önergeyle; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, yasa teklifinden çıkarıldı. Teklife eklenen madde ile; 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihi ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelendi.

Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak 2024'e kadar ara verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYEYİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ - Son Dakika


21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı

Son Dakika
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
19:43 Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 21:17:31. #1.11#
SON DAKİKA: ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYEYİ DE İÇEREN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement