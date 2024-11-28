Çalışkan: Mücbir Sebep Halinin Süresi Uzatılmalı - Son Dakika
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Politika

Çalışkan: Mücbir Sebep Halinin Süresi Uzatılmalı

Necmettin Çalışkan, deprem bölgesindeki mağduriyet için mücbir sebep halinin en az 1 yıl uzatılmasını istedi.

28.11.2024 19:17
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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin en az 1 yıl daha uzatılması gerektiğini belirtti.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesinin halen büyük mağduriyet içerisinde olduğunu, kasım sonunda bitecek mücbir hal uzatmasının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

Asrın felaketinin sonuçlarının 1,5 yılda ortadan kalkmadığını belirten Çalışkan, binlerce kişinin konteynerlerde yaşadığını ve çalıştığını söyledi.

Depremzedelerden vergi ve sigorta primi talep etmenin hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Çalışkan, ilçe bazlı mağduriyete göre bir tedbir alınarak mücbir sebep sorununun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Çalışkan, "Bugün itibarıyla Hatay'daki insanlar, Hatay topraklarına sahip çıkmak üzere bütün zorluklara rağmen barınıyor. Mücbir sebep hali uzatılmazsa Hatay'da iş hayatı büyük bir sekteye uğrayacak, esnafımız büyük bir mağduriyet yaşayacaktır. Bir milli güvenlik sorunu olan Hatay'a sahip çıkma açısından mücbir sebep süresinin en az 1 yıl daha uzatılması kaçınılmazdır." dedi.

Hatay'da Göç İdaresi'nin insan haklarını ihlal ederek ülkeyi uluslararası kamuoyunda da sorunlu hale getirecek sınır dışı uygulamalar yaptığını savunan Çalışkan, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Çalışkan, öğretmen adaylarının mağduriyetinin Bütçe Kanunu'na getirilecek ek madde ile çözülebileceğini belirtti.

Çalışkan, 2025 bütçesinin faiz bütçesi olduğunu öne sürerek, yılın son haftalarına yaklaşıldığı halde asgari ücretlinin alacağı zam oranının belli olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çalışkan: Mücbir Sebep Halinin Süresi Uzatılmalı - Son Dakika

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