Çalışkan: TÜSİAD'ın Demokrasi Sicili Bozuktur - Son Dakika
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Politika

Çalışkan: TÜSİAD'ın Demokrasi Sicili Bozuktur

Emre Çalışkan, TÜSİAD'ın siyaseti şekillendirmeye çalıştığını ve demokrasi konusunda sicilinin bozuk olduğunu vurguladı.

19.02.2025 18:48
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AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, TÜSİAD'ın siyaseti şekillendirmeye ve yargıya talimat vermeye çalıştığını belirterek, "TÜSİAD'ın demokrasi konusunda sicili bozuktur. Fakat bilinmesi gerekir ki Türkiye, eski Türkiye değildir." dedi.

Çalışkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TÜSİAD yetkililerinin yaptıkları açıklamalarla kendilerini savcılık, polislik ve hakimlik konumuna konumlandırdıklarını söyledi.

Teğmenlerin ihracına itiraz eden TÜSİAD'ın 28 Şubat döneminde onlarca subay ordudan ihraç edilirken sesini çıkarmadığını anımsatan Çalışkan, yapılan konuşmaların, "hezeyanlarla dolu" olduğunu kaydederek, "askeriyeye ve yargıya yön veren vesayet heveslilerinin konuşmaları" olduğu görüşünü paylaştı.

İş insanlarının ülke gündemini değerlendirebileceğini, eleştirebileceğini ve çözüm önerisi sunabileceğini dile getiren Çalışkan, "Burada TÜSİAD'ın yaptığı, siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat vermektir. TÜSİAD'ın demokrasi konusunda sicili bozuktur. Fakat bilinmesi gerekir ki Türkiye, eski Türkiye değildir." ifadesini kullandı.

TÜSİAD'ın birçok konuda sessiz kaldığı eleştirisinde de bulunan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Sürekli vesayeti destekleyen ve milli hiçbir konuda yorum yapmayan bir yapıdan bahsediyoruz. İsmi Türk'le başlıyor fakat yerlilik ve millilik mefkuresinin olup olmadığı, yaptıklarıyla tartışma konusu olan bir yapıdan bahsediyoruz. Memleketi ilgilendiren konularla ilgili dürbünün tersinden bakan bir yapıdan bahsediyoruz. Özetle, TÜSİAD, artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının farkına varmalıdır. Eski ayrıcalıklarının, önceki hükümetlerdeki ayrıcalıklarının bittiğinin farkına varmalıdır. İktidarda milletin olduğunun farkına varmalıdır ve bir an önce kendisine çekidüzen vermelidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çalışkan: TÜSİAD'ın Demokrasi Sicili Bozuktur - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adem Erdoğan:
    Muktedir grubunda konustu, tusiada emeklilere asgari ucretlilere milli gelirden pay vermiyoruz , tusiada bagli iş adamlarina vergi indirimi sgk destegi vermiyoruz canimizin istediklerine dagitiyoruz ulkeyi hz omer gibi adil yonetmiyoruz diyor . 0 0 Yanıtla
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