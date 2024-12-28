Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'li belediyelere SGK borcu çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'li belediyelere SGK borcu çağrısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'li belediyelere SGK borcu çağrısı "Bize mevzuat çerçevesinde güvence addeden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz" "CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar" "En son...

28.12.2024 18:54  Güncelleme: 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'li belediyelere SGK borcu çağrısı

"Bize mevzuat çerçevesinde güvence addeden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz"

"CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar"

"En son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bolu Belediyesi'nin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz"

ÇANKIRI - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'li belediyelere ayrımcılık yapıldığı yönündeki eleştirilere cevap vererek, "En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda da ne yazık ki yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde güvence addeden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz" dedi.

Çankırı'yı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerle ilgili ayrımcılık yaptıkları yönündeki eleştirilere cevap vererek, en borçlu belediyelerin CHP'li belediyeler olmasının kendilerinin suçu olmadığını söyledi.

"Kaybedecek bir dakikamız bile yok"

Gençlere çağrıda bulunarak konuşmasına başlayan Işıkhan, "Bu milletin şahlanışını, kalkınmasını, dünyaya yön veren bir güç olmasını sağlayacak nesilsiniz. Bu sebeple kaybedecek bir dakikamız bile yok. Çok çalışmalı, çok çabalamalıyız. Özellikle genç kardeşlerimiz, bilgi, tecrübe, eğitimle kendinizi daha donanımlı hale getirmek için çok çalışmalısınız. Bir tarafta tüm emek ve enerjimizi devletimize, milletimize ve davamıza hizmet için sarf ederken, diğer taraftan da kendinizi çağımızın ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeteneklere uygun olarak yetiştirmelisiniz. İnanıyorum ki bu potansiyel Türkiye yüzyılını inşa edecek, bu ülkenin gençlerinde fazlasıyla mevcuttur" dedi.

"Yavaş yavaş SGK'ya başvurmaya başladılar"

SGK borçlarını ödemek isteyen belediyeler için gerekenin yapıldığını söyleyen Işıkhan, "AK Parti siyasetin her kademesinde diğer tüm partilere rol ve model olmuş partilerdir. Bunlardan bir tanesi de belediyecilik anlayışıdır. CHP'li belediyelerin borç batığının en büyük sebebinden birinin de konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda da ne yazık ki yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde güvence addeden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz. Mesela, SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? En son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bolu Belediyesi'nin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Hacizler gelince, kaynaklardan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeyen, ödemeye yeltenmeyen belediyeler yavaş yavaş SGK'ya başvurmaya başladılar. Güzel bir gelişme. Bizim amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını kaynaktan yapacağımızı buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

"Kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar"

Muhalefeti eleştiren Işıkhan, "Ülkemizin yarınlarını inşa edecek olan siz gençler ve aziz milletimiz için bugün en büyük tehditlerden biri, muhalefetin sorumsuzca çığırtkanlığı ve sürüklendiği popülizm bataklığıdır. Ekonomide istihdamda, sosyal politikalarda temelsiz, içi boş vaatlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Uzun vadede sizin omuzlarınızda bir yük bineceğini bildikleri halde kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar. Bugün onların dedikleriyle Allah korusun ekonomi de çöker, sosyal güvenlik sistemi de çöker, sağlık sistemi de çöker, dış politikamız ve terörle mücadelemiz de çeker. Allah korusun Türkiye 90'ların karanlığına döner. Popülizmle mücadele etmek kolay değil. Bu yüzden gençlerimiz kendi gelecekleri üzerinden bu şekilde ucuz menfaat ve muhalefet yapılmasına izin vermemelidir. Biz AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa ederken kısa vadeli kazançlar peşinde değil, altını çiziyorum, kalıcı refahın ve kalkınmanın peşindeyiz. Bizim amacımız sizlerin daha güçlü bir Türkiye'de, istikrar içinde, fırsatlarla dolu bir geleceğe adım atmanız" şeklinde konuştu.

'Bin 500 kişilik İşgücü Uyum Programı kontenjanı müjdesi'

"Çankırı'mız için buradan bir müjdeyi vermek istiyorum" diyen Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve talimatlarıyla İşgücü Uyum Programımız kapsamında, Çankırı'daki kurum ve kuruluşlarımız için bin 500 kişilik İUP kontenjanı tahsil ediyoruz. Çankırı'mıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'li belediyelere SGK borcu çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:08:03. #1.11#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'li belediyelere SGK borcu çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.