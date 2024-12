Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'li belediyelere SGK borcu çağrısı

"Bize mevzuat çerçevesinde güvence addeden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz"

"CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar"

"En son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bolu Belediyesi'nin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz"

ÇANKIRI - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'li belediyelere ayrımcılık yapıldığı yönündeki eleştirilere cevap vererek, "En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda da ne yazık ki yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde güvence addeden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz" dedi.

Çankırı'yı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerle ilgili ayrımcılık yaptıkları yönündeki eleştirilere cevap vererek, en borçlu belediyelerin CHP'li belediyeler olmasının kendilerinin suçu olmadığını söyledi.

"Kaybedecek bir dakikamız bile yok"

Gençlere çağrıda bulunarak konuşmasına başlayan Işıkhan, "Bu milletin şahlanışını, kalkınmasını, dünyaya yön veren bir güç olmasını sağlayacak nesilsiniz. Bu sebeple kaybedecek bir dakikamız bile yok. Çok çalışmalı, çok çabalamalıyız. Özellikle genç kardeşlerimiz, bilgi, tecrübe, eğitimle kendinizi daha donanımlı hale getirmek için çok çalışmalısınız. Bir tarafta tüm emek ve enerjimizi devletimize, milletimize ve davamıza hizmet için sarf ederken, diğer taraftan da kendinizi çağımızın ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeteneklere uygun olarak yetiştirmelisiniz. İnanıyorum ki bu potansiyel Türkiye yüzyılını inşa edecek, bu ülkenin gençlerinde fazlasıyla mevcuttur" dedi.

"Yavaş yavaş SGK'ya başvurmaya başladılar"

SGK borçlarını ödemek isteyen belediyeler için gerekenin yapıldığını söyleyen Işıkhan, "AK Parti siyasetin her kademesinde diğer tüm partilere rol ve model olmuş partilerdir. Bunlardan bir tanesi de belediyecilik anlayışıdır. CHP'li belediyelerin borç batığının en büyük sebebinden birinin de konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda da ne yazık ki yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde güvence addeden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz. Mesela, SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? En son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bolu Belediyesi'nin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Hacizler gelince, kaynaklardan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeyen, ödemeye yeltenmeyen belediyeler yavaş yavaş SGK'ya başvurmaya başladılar. Güzel bir gelişme. Bizim amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını kaynaktan yapacağımızı buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

"Kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar"

Muhalefeti eleştiren Işıkhan, "Ülkemizin yarınlarını inşa edecek olan siz gençler ve aziz milletimiz için bugün en büyük tehditlerden biri, muhalefetin sorumsuzca çığırtkanlığı ve sürüklendiği popülizm bataklığıdır. Ekonomide istihdamda, sosyal politikalarda temelsiz, içi boş vaatlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Uzun vadede sizin omuzlarınızda bir yük bineceğini bildikleri halde kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar. Bugün onların dedikleriyle Allah korusun ekonomi de çöker, sosyal güvenlik sistemi de çöker, sağlık sistemi de çöker, dış politikamız ve terörle mücadelemiz de çeker. Allah korusun Türkiye 90'ların karanlığına döner. Popülizmle mücadele etmek kolay değil. Bu yüzden gençlerimiz kendi gelecekleri üzerinden bu şekilde ucuz menfaat ve muhalefet yapılmasına izin vermemelidir. Biz AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa ederken kısa vadeli kazançlar peşinde değil, altını çiziyorum, kalıcı refahın ve kalkınmanın peşindeyiz. Bizim amacımız sizlerin daha güçlü bir Türkiye'de, istikrar içinde, fırsatlarla dolu bir geleceğe adım atmanız" şeklinde konuştu.

'Bin 500 kişilik İşgücü Uyum Programı kontenjanı müjdesi'

"Çankırı'mız için buradan bir müjdeyi vermek istiyorum" diyen Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve talimatlarıyla İşgücü Uyum Programımız kapsamında, Çankırı'daki kurum ve kuruluşlarımız için bin 500 kişilik İUP kontenjanı tahsil ediyoruz. Çankırı'mıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.