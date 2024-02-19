Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan esnaflarla bir araya geldi

ELAZIĞ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Elazığ'da esnaflarla bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Elazığ'a geldi. İl protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Işıkhan, Gazi Cadde'sinde bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnaflarla sohbet eden Işıkhan, aynı zamanda talepleride dinledi.

Bakan Işıkhan'a AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve partililer eşlik etti.