Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 31 Mart seçimleri önemli bir demokrasi sınavı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Önümüzde bir demokrasi sınavı var. 31 Mart, bizim için oldukça önemli bir seçim arifesi ve inşallah 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve refah seviyesini artırabileceğimiz bir yıl olacak" dedi.
Bir dizi programa katılmak üzere Batman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçim lokali açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millette hizmet yolunda bir nefer olarak AK kadrolarla çalışmaktan dolayı ayrı bir mutluluk ve heyecan içerisinde olduğunu söyledi.
"Önümüzde bir demokrasi sınavı var. 31 Mart bizim için oldukça önemli bir seçim arifesi ve inşallah 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve refah seviyesini artırabileceğimiz bir yıl olacak. Bu yüzden sizin kararlarınız, sizin tercihleriniz oldukça önem taşımaktadır. Biz size inanıyor, size güveniyoruz" diyen Bakan Işıkhan, AK Parti Batman Belediye Başkanı Adil Sebati Ceylan'ı Batmanlılara emanet ettiğini ifade etti.
1 Nisan sabahı güçlü bir Türkiye hedefine Güneydoğu'da ulaşacaklarını belirten Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:
"1 Nisan sabahında Adil başkanımıza mazbatayı vermek nasip olacak. Buradaki konuşmalarımız 31 Mart akşamına kadar siz kıymetli teşkilatlarımızdan, kadınlarımızdan, gençlerimizden kapı kapı dolaşmasını özellikle rica ediyorum. Biraz yorulacağız ama yorulduktan sonra da Allah'ın izniyle büyük bir zafere uyanacağız. Bu noktada çalışmalarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizlerden son ricam bu seçim koordinasyon merkezi (SKM) merkezi açılışı inşallah hayırlara vesile olur."
Yapılan konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BATMAN
Son Dakika › Politika › Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 31 Mart seçimleri önemli bir demokrasi sınavı olacak - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ve birlikte hareket ettiklerini belirtti. Kandemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Görgel ise Kahramanmaraş için onurlu ve şerefli bir yolculuğa çıktıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, düzenlenen programda 104 adet projesini anlattı. Programa AK Parti Adıyaman milletvekilleri, il başkanı, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Polat, metrobüs, sosyal konut projesi, ulaşım projesi, alt yapı sisteminin yenilenmesi, imar düzenlemeleri gibi birçok projeyi anlattı.
CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, fahiş fiyatla mücadelede kararlılık mesajı vererek "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir." dedi.
AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Turan Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, 60 projeyi anlatarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacaklarını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekilleri de konuşmalarında, İzmir'e hizmet için çalıştıklarını ve CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerin hizmete yetersiz kaldığını vurguladılar.
Ardahan'ın Göle ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan rutin uygulamada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Ardahan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hızlı trenin hizmet olmadığını belirterek eleştirdiği trenle geri Ankara'ya döndü. Karamollaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda hızlı trenin Sivas'a fayda sağlamayacağını ve göçü hızlandıracağını ifade etmişti.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışma sonucunda Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti. Y.K, olay yerinden kaçarken S.T'nin üzerinden geçti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?