Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Önümüzde bir demokrasi sınavı var"
BATMAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Önümüzde bir demokrasi sınavı var. 31 Mart, bizim için oldukça önemli bir seçim arifesi ve inşallah 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve refah seviyesini artırabileceğimiz bir yıl olacak" dedi.
Bir dizi programa katılmak üzere Batman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçim lokali açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millette hizmet yolunda bir nefer olarak AK kadrolarla çalışmaktan dolayı ayrı bir mutluluk ve heyecan içerisinde olduğunu söyledi.
"Önümüzde bir demokrasi sınavı var. 31 Mart bizim için oldukça önemli bir seçim arifesi ve inşallah 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve refah seviyesini artırabileceğimiz bir yıl olacak. Bu yüzden sizin kararlarınız, sizin tercihleriniz oldukça önem taşımaktadır. Biz size inanıyor, size güveniyoruz" diyen Bakan Işıkhan, AK Parti Batman Belediye Başkanı Adil Sebati Ceylan'ı Batmanlılara emanet ettiğini ifade etti.
1 Nisan sabahı güçlü bir Türkiye hedefine Güneydoğu'da ulaşacaklarını belirten Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:
"1 Nisan sabahında Adil başkanımıza mazbatayı vermek nasip olacak. Buradaki konuşmalarımız 31 Mart akşamına kadar siz kıymetli teşkilatlarımızdan, kadınlarımızdan, gençlerimizden kapı kapı dolaşmasını özellikle rica ediyorum. Biraz yorulacağız ama yorulduktan sonra da Allah'ın izniyle büyük bir zafere uyanacağız. Bu noktada çalışmalarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizlerden son ricam bu seçim koordinasyon merkezi merkezi açılışı inşallah hayırlara vesile olur."
Yapılan konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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