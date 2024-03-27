Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye'yi küresel anlamda geliştirmeye devam edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye'yi küresel anlamda geliştirmeye devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye\'yi küresel anlamda geliştirmeye devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Edirne'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda geliştirmeye devam edeceklerini ve küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacaklarını belirtti. Işıkhan ayrıca işsizlik oranının düştüğünü, istihdam oranının yükseldiğini ve Türkiye'nin ekonomik büyüme gösterdiğini vurguladı. Konuşmada ayrıca muhalefetin emekliler üzerinden prim kasarak siyaset yaptığına da değinildi.

27.03.2024 21:39  Güncelleme: 21:40
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyarak her alanda geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Işıkhan, kentteki bir tesiste düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı İftar Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarım, sanayi, endüstri ve ticarette hem ülke hem de bölge için büyük önem taşıyan şehirler arasında yer aldığını söyledi.

Devlet ve milletle el ele yürümenin, ülkeyi ve milleti birlikte büyütmenin en güzel örneklerinden birisini Edirne'de ortaya koymak istediklerini belirten Işıkhan, "Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişareyi, iletişimi, diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak, her alanda geliştirmeye de devam edeceğiz." dedi.

"İşsizlik geriledi"

Işıkhan, 2023 yılında işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini, işsiz sayısının da bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını anımsattı.

Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesine geldiğini ifade eden Işıkhan, "Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. Ayrıca 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü." diye konuştu.

Işıkhan, bu verilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılın emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı olacağının göstergesi olduğunu vurguladı.

"Muhalefet emekliler üzerinden prim kasıyor"

Her daim milletin yanında olduklarını, milleti seçimden seçime hatırlayanlardan olmadıklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Son dönemde muhalefet, emeklilerimiz üzerinden prim kasmaya çalışıyor. Emeklilerimiz, eskiyi ve yeniyi bizzat yaşayarak en iyi ayırt edebilen kesim. AK Parti'den önceki emeklinin durumunu da biliyorlar, AK Parti dönemini de biliyorlar. Maaş kuyruklarında, ilaç kuyruklarında vefat eden büyüklerimiz vardı. Biz sağlığı el vermeyen emeklilerimiz için evde emekli aylığı ödenmesi uygulamasını başlattık. Bağ-Kur'da sosyal güvenlik destek primi uygulamasını kaldırdık. Seyyanen ve oransal artışlarla, emekli aylıklarında reel olarak yüzde 87 ile yüzde 636 oranında artış sağladık. Emeklilerimize ilk defa bayram ikramiyesi verilmesi uygulamasını başlattık. Geçtiğimiz hafta, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı emekli ve ölüm aylığı hak sahiplerine banka promosyonunu 2017'de biz başlattık."

Işıkhan, AK Parti döneminde, SGK tarafından ödenen ilaç sayısının 3 katına çıkarıldığını belirtti.

Geçen yıl SGK tarafından yapılan sağlık ve ilaç harcamasının 553 milyar lira olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu çok ciddi bir rakam. Emekli aylıklarına ödediğimiz tutarın yarısına yakınını ayrıca sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri için ödüyoruz. Bunun dışında yine SGK tarafından son 1 yılda 206 milyar lira teşvik ve destek ödemesi yaptık. Son 5 yılda yaşadığımız pandemiyi, bölgemizdeki savaşları ve asrın felaketini dikkate alırsanız, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz devam edebildiğimizi, bu güçte bir devlet olduğumuzu görürsünüz. Ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz."

"Edirne gerçek belediyecilikle yola devam edecek"

Işıkhan, gelişim, ilerleme ve kalkınmanın yerelden başladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim vizyonunun da belediyecilikten geldiğini dile getirdi.

AK Parti'nin Türkiye'deki belediyecilik anlayışını değiştirerek milleti gerçek belediyecilikle tanıştırdığını anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"İnşallah 31 Mart'ta Edirne gerçek belediyecilikle yola devam edecek. Belediye Başkan Adayımız Belgin İba Edirne ile özdeşleşmiş, bu şehre emeğini ortaya koyan çok kıymetli bir yol arkadaşımız. Edirne'nin bu kez görevi AK belediyecilik vizyonu ile Belgin Başkanımıza vereceğine inanıyorum. Zira Edirne'nin bir 5 yılı daha kaybedecek lüksü yok. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Edirne'miz, Cumhur İttifakı çatısı altına daha büyük projelerle yeni bir icraat dönemine doğru ilerlemeye devam edecek."

Diğer konuşmacılar

Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin gümrük kapılarıyla stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

Edirne'nin aynı zamanda turizm ve tarım şehri olduğunu rakamlarla anlatan Sezer, "Çok bereketli topraklarımız var. Sanayi açısından da Edirne'nin bir cazibe merkezi olma konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Edirne'nin Balkanlara hitap edecek şekilde sanayide, ticarette, turizmde ve eğitimde bir merkez olmasını hedefliyoruz." dedi.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal da Bakan Işıkhan'ı Edirne'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek iftara katılan iş insanlarına teşekkür etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini, Edirne'nin ülkeler arası bir geçiş görevi olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Irmak, Işıkhan'a Selimiye Camisi motifli tablo hediye etti.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, AK Parti İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Türkiye, Edirne, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye'yi küresel anlamda geliştirmeye devam edeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye'yi küresel anlamda geliştirmeye devam edeceğiz - Son Dakika
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