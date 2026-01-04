Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan\'a "Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı" ödülü

Denizli'nin Çameli ilçesinde hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ege Gazeteciler Federasyonu üyeleri tarafından "2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı" seçildi.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a layık görülen ödül, 07 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 15.00'te, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonu'nda düzenlenecek törenle takdim edilecek. - DENİZLİ
