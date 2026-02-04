Başkan Arslan\'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya\'ya anlamlı hediye

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli teşkilatını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilçenin kültürel ve yerel değerlerini tanıtan anlamlı bir hediye takdim etti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bir araya geldi. Başkan Cengiz Arslan, Denizli'de partililerle buluşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Kaya'ya Çameli'nde hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Gerçekleşen buluşmada karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Başkan Arslan ilçenin kültürel ve yerel değerlerini yansıtan bir hediyeyi Genel Başkan Yardımcısı Kaya'ya takdim etti.

Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getiren AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri dolayısıyla Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya teşekkür etti. - DENİZLİ