Çameli Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü Özel Geceyle Kutladı

Politika

Çameli Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü belediye personeline katılımıyla gerçekleşen özel gecede kutladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye personeliyle özel gecede bir araya geldi. Çameli Belediyesi'ne ait düğün salonunda gerçekleştirilen özel etkinliğin belediye personeline teşekkür etmek ve katkılarını kutlamak amaçlandığı belirtildi. Gece konuşma yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı'nı kutladı. Başkan Arslan, işçilerin ve emekçilerin belediyeye sağladıkları değeri ve özveriyi vurgulayarak, onlara minnettarlığını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların sonrasında, Hizmet İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez tarafından Başkan Arslan'a işçi ve emekçiler adına çiçek takdim edildi. - DENİZLİ