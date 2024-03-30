Çanakkale'de yarın Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il genelinde 440 bin 119 seçmen sandığa giderek, oy kullanacak. Çanakkale merkezde 147 bin 153 kişi oy kullanacak. Merkez de 478 sandık kurulacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarın il genelinde 440 bin seçmen sandığa giderek, oy kullanacak. Vatandaşlar, 5 yıllığına görev yapacak belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve muhtarları belirleyecek. Merkez'de 147 bin 153, Ayvacık'ta 28 bin 575, Bayramiç'te 23 bin 945, Biga'da 73 bin 578, Bozcaada'da 2 bin 797, Çan'da 38 bin 140, Eceabat 7 bin 419, Ezine'de 25 bin 486, Gelibolu'da 35 bin 193, Gökçeada'da 8 bin 120, Lapseki'de 24 bin 132, Yenice'de 25 bin 581 olmak üzere il genelinde 440 bin 119 seçmen oy kullanacak.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güven içerisinde oy kullanabilmeleri adına sorumluluk sahası içerisinde bulunan 132 bina, 890 sandık için toplam 1440 personel ve 59 ekip ile seçimde görev yapacak. - ÇANAKKALE
Son Dakika › Politika › Çanakkale'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri Yarın Başlıyor - Son Dakika
Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat, seçime az bir zaman kala seçmenleriyle buluşarak iftar öncesi hayır lokması dağıttı. Mahalle buluşmasında konuşan Bayat, hizmet odaklı bir muhtar adayı olduklarını ve destek istedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere göz açtırmayacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Karaman'da tüm okullara sandıklar ile oy kullanma kabinleri tek tek yerleştirildi. Karaman'daki tüm okullarda saat 11.00 itibariyle sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilmeye başlanırken, okullardan birisi de Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu oldu. Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, kendi mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'ndaki sandık ve oy kullanma kabinlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katıldı. Yarın yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Karaman'da il genelinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi seçmene son kez seslendi. Baş, 'Pazar günü sandığa gideceğiz ve bir günlüğüne patron olacağız. Eğer yıllardır oy verdiğiniz insanlara oy verirseniz ertesi günden itibaren onların işçisi olmaya başlayacaksınız. Ama fikirlerinizi değiştirirseniz patron olmaya devam edeceksiniz' dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.
Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'ı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti ve başarılar diledi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın sandık başına çağırdı. Özel, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayan iktidara tepkilerini sandıkta göstermelerini istedi.
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