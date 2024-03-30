Çanakkale\'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri Yarın Başlıyor

Politika

Çanakkale'de yarın Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il genelinde 440 bin 119 seçmen sandığa giderek, oy kullanacak. Çanakkale merkezde 147 bin 153 kişi oy kullanacak. Merkez de 478 sandık kurulacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarın il genelinde 440 bin seçmen sandığa giderek, oy kullanacak. Vatandaşlar, 5 yıllığına görev yapacak belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi ve muhtarları belirleyecek. Merkez'de 147 bin 153, Ayvacık'ta 28 bin 575, Bayramiç'te 23 bin 945, Biga'da 73 bin 578, Bozcaada'da 2 bin 797, Çan'da 38 bin 140, Eceabat 7 bin 419, Ezine'de 25 bin 486, Gelibolu'da 35 bin 193, Gökçeada'da 8 bin 120, Lapseki'de 24 bin 132, Yenice'de 25 bin 581 olmak üzere il genelinde 440 bin 119 seçmen oy kullanacak.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güven içerisinde oy kullanabilmeleri adına sorumluluk sahası içerisinde bulunan 132 bina, 890 sandık için toplam 1440 personel ve 59 ekip ile seçimde görev yapacak. - ÇANAKKALE