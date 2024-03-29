Çanakkale\'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılmasına yönelik Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı.
GAMER toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, ilçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesini sağlamak amacıyla il genelinde alınan tedbirler ile yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. Seçim sürecinde herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını belirten Vali İlhami Aktaş, seçimde görev alacak olan tüm personele kolaylıklar diledi. - ÇANAKKALE
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında İYİ Parti lideri Akşener'in "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim'" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi. Özel, Turgutlu'da halka hitap ederken emeklilerin haklarını savundu ve gençlere umut mesajı verdi. Ayrıca, Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın da konuşmasında birlik ve sevgi vurgusu yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında denizcilerin sorunlarını dinledi. Denizcilerin talepleri ve sorunları üzerine görüşmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Altınok, emeklilere yönelik projelerini anlattı ve destek sözü verdi. Ayrıca, ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin durumunu eleştirdi ve Ankara'nın ulaşım sorununa dikkat çekti.
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