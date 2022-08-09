Başkan Makas, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Makas, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı

09.08.2022 08:58
Başkan Makas, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu Köyü Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu Köyü Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu Köyü Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İlçe Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, İl ve İlçe Yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Muharrem ayının bolluk ve bereketi arttırdığını ifade eden İl Başkanı Naim Makas, "Hoşgörü ile harmanlanan topraklarımızda, dilimiz sevgi dilidir. Biz 85 milyon biriz. Milletçe beraberliğimize ve bayrağımıza her zaman sahip çıkacağız. Kerbela olayında, şehit edilen Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'le birlikte Ehl-i Beyt mensubu yetmiş iki Müslümanımızı rahmetle yad ediyoruz. Kerbela hepimizin ortak acısıdır. Aşure gününün tüm İslam alemi hayırlara vesile olmasını diliyor, Muharrem oruçlarının kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin Muharrem ayı kutlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Çanakkale'deki Ayvacık Barajına 110 bin sazan yavrusu bırakıldı Çanakkale'deki Ayvacık Barajına 110 bin sazan yavrusu bırakıldı Çanakkale'de aynı gün içerisinde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheliler tutuklandı Çanakkale'de aynı gün içerisinde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheliler tutuklandı
Kaynak: İHA

Çanakkale, Bayramiç, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Makas, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:58:47. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Makas, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş