Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Ramazan-ı Şerif Filistin'in Kurtuluşuna Vesile Olur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tonya ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkenin her yerine hizmet ettiklerini ve yapılan hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, ayrıca diğer yatırımlar ve seçimlerle ilgili bilgi vererek, vatandaşa hizmet etmekle mükellef olduklarını vurguladı.