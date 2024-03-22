Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde - Son Dakika
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Politika

Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde

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CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'deki 'para sayma' görüntüleri hakkında ifade vermeye geldi. Kaftancıoğlu, savcılığa girişi sırasında kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına ''Beni özlemişsiniz herhalde'' dedi.

22.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:50
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şüpheli sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.

Soruşturma sürecinde binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi savcılığa ifade verdi. Bazı ifadelerde adı geçtiği belirtilen CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 15:00 sıralarında adliyeye giriş yaptı.

Çağlayan Adliyesi'ne gelen Kaftancıoğlu basın mensuplarına gülümseyerek "Kolay gelsin... Beni özlemişsiniz herhalde, çıkışta görüşürüz." dedi.

HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Kaftancıoğlu, geçen hafta kendisi hakkında para sayma görüntüleriyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiği yönündeki haberler üzerine açıklama yapmıştı.

Kaftancıoğlu "Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alican Atmaca: Kendini ne sanıyorsa özlendiğini düşünüyor gölge etme yeter 14 5 Yanıtla
  • Alican Atmaca: Aman ne demezsin gölge etme yeter 8 4 Yanıtla
  • huseyin ergun: Evet çok özlemişler. Hasretinden yanıp tutuşuyorlar. 5 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Özleyecek başka birini mi Bulamadık 5 1 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Kimse sahip çıkmıyorsa parayı bana verin 3 0 Yanıtla

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