Canan Kaftancıoğlu'ndan Öcalan yorumu: O bir terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'ndan Öcalan yorumu: O bir terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur

18.05.2023 12:02

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Kaftancıoğlu, "Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye kara propaganda yaptılar. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur, çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, yapmaz da." şeklinde konuştu.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırken, partilerin ve liderlerin de 28 Mayıs için hazırlıkları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu sabah katıldığı canlı yayında hem seçimi değerlendirdi hem de 2. tur için önemli mesajlar verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SERBEST BIRAKMA YETKİSİ DE YOK NİYETİ DE"

Sunucunun "Kılıçdaroğlu seçildiğinde terör örgütü elebaşı Öcalan serbest kalacak gibi bir söylem var, karşınıza bunu mu çıkarıyorlar?" sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu şunları söyledi: "'Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye kara propaganda yaptılar. Bunun gerçekliği yoktur. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, niyeti de yoktur. Yapmaz da. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Onların iktidarda kalabilmek için yaptıklarını, biz kazanmak için yapmayacağız."

"KEMAL BEY KAZANACAK"

2. turla ilgili de konuşan Kaftancıoğlu, "Kemal Bey kazanacak ve kazanmak zorunda da. 28 Mayıs'taki seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve yokluk seçimi olacak. Bizim vatandaşımıza ulaşacak örgütümüz, sınırlı medya kuruluşumuz var. Kurban Bayramı'nda 15 bin lira vereceğimiz bizim ona ulaştırmamamız için medya organları var." dedi.

YORUMLAR (8)
  • serdar kaya: Bunlar milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Tavşana kaç yazıya tut diyorlar. Milliyetçi seçmen için apoyu bırakmayacağız, kürt seçmen için terörist cenazesine gitmek. Bırakın bu hikayeleri adli tıptan alınır rapor kilicdarogluda onaylar alın size serbest. Geçmişte Ahmet Necdet Sezer böyle yapmadi mi Cevap Yaz 37 6 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Vallahi siz oy için her türlü kılığa girersiniz. Ne olduğunuz belli bari omurgalı olun iyice rezil oluyorsunuz Cevap Yaz 67 11 Yayından Kaldır
  • TURGAY KAYA: 6 lı masa son yaptıkları toplantıda aldıkları kararla, milliyetçilik ruhuyla vatandaşa algı yapmaya çalışacaklar. şimdiye kadar neden hep çıkaracağız diyordunuzda şimdi ne oldu böyle çark ettiniz. en tepeden size emir geldi değilmi, birde böyle deneyelim diye. Kusura bakmayın kanmayız, yedirtmeyiz ülkemizi. Cevap Yaz 72 10 Yayından Kaldır
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Canan Kaftancıoğlu: Öcalan terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur Canan Kaftancıoğlu: Öcalan terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur

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Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu'ndan Öcalan yorumu: O bir terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur - Son Dakika


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