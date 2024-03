Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hemşehrileriyle bayram havasında buluştu

Politika

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, "Canik'te hemşehrilerimizle birlikte 31 Mart akşamını bayrama dönüştüreceğiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, Cengiz Topel Caddesi'nde esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaflara ilçeye yeni dönemde kazandırılacak projeleri anlatıp, hayırlı işler temennisinde bulunan Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle olan gönül birlikteliğimizle ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canikimizin her köşesinde güzel ilçemizin çehresini değiştiren işlerimiz, eserlerimiz var. 5 yıl boyunca kazandırdığımız her bir eserlerimizle ilçemize değer kattık. Tüm çalışmalarımızı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. İlk günkü heyecanımızla çalışmaya devam ederek, Canik'i her alanda daha ileriye taşıyacağız. Canik'te hemşehrilerimizle birlikte 31 Mart akşamını bayrama dönüştüreceğiz. Yeni projelerimizle ve yatırımlarımızla ilçemizin değerine değer katacağız" diye konuştu. - SAMSUN