Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, "Canik'te hemşehrilerimizle birlikte 31 Mart akşamını bayrama dönüştüreceğiz" dedi.
Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, Cengiz Topel Caddesi'nde esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaflara ilçeye yeni dönemde kazandırılacak projeleri anlatıp, hayırlı işler temennisinde bulunan Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle olan gönül birlikteliğimizle ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canikimizin her köşesinde güzel ilçemizin çehresini değiştiren işlerimiz, eserlerimiz var. 5 yıl boyunca kazandırdığımız her bir eserlerimizle ilçemize değer kattık. Tüm çalışmalarımızı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. İlk günkü heyecanımızla çalışmaya devam ederek, Canik'i her alanda daha ileriye taşıyacağız. Canik'te hemşehrilerimizle birlikte 31 Mart akşamını bayrama dönüştüreceğiz. Yeni projelerimizle ve yatırımlarımızla ilçemizin değerine değer katacağız" diye konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hemşehrileriyle bayram havasında buluştu - Son Dakika
Muş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda, 23 bin boş makaron, 280 doldurulmuş makaron, 106 paket gümrük kaçağı sigara, 10 elektronik sigara, 10 elektronik sigara likiti, 5 bin 150 gram kıyılmış tütün ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahasına açılmasına yönelik karar iptal edildi. İkizköylüler, maden sahasının bulunduğu alanda traktörden çektikleri görüntülerle sevinçlerini dile getirdi.
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AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Kent Meydanı'nın Kütüphane Parkı yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanması tepki çekti.
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Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Alan, çalışanlardan destek istedi ve madencilerle bir araya geldi.
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