Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hemşehrileriyle bayram havasında buluştu - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hemşehrileriyle bayram havasında buluştu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hemşehrileriyle bayram havasında buluştu

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Canik ilçesindeki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, yeni projeleri anlattı ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

14.03.2024 12:06  Güncelleme: 12:13
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Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, "Canik'te hemşehrilerimizle birlikte 31 Mart akşamını bayrama dönüştüreceğiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, Cengiz Topel Caddesi'nde esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaflara ilçeye yeni dönemde kazandırılacak projeleri anlatıp, hayırlı işler temennisinde bulunan Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle olan gönül birlikteliğimizle ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canikimizin her köşesinde güzel ilçemizin çehresini değiştiren işlerimiz, eserlerimiz var. 5 yıl boyunca kazandırdığımız her bir eserlerimizle ilçemize değer kattık. Tüm çalışmalarımızı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. İlk günkü heyecanımızla çalışmaya devam ederek, Canik'i her alanda daha ileriye taşıyacağız. Canik'te hemşehrilerimizle birlikte 31 Mart akşamını bayrama dönüştüreceğiz. Yeni projelerimizle ve yatırımlarımızla ilçemizin değerine değer katacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hemşehrileriyle bayram havasında buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hemşehrileriyle bayram havasında buluştu - Son Dakika
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