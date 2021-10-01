Canik'ten Diyadin'e 'kardeşlik köprüsü' - Son Dakika

Canik Belediyesi ve Diyadin Belediyesi 'kardeş şehir' oluyor.

Ağrı'nın Diyadin Belediyesi'nin Samsun'un Canik Belediyesi'ne ilettiği yazısında yer alan "Kardeş Şehir Protokolü" imzalanması talebi Canik Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Canik Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısında gündem maddesi olarak görüşülen "Kardeş Belediye Olma Talebi" oy birliğiyle kabul edildi. Canik Belediye Meclisi'nin almış olduğu bu kararın ardından imzalanacak protokol ile iki ilçe arasında ortak projeler oluşturmak; kültür, sanat, eğitim, spor, alt yapı, üst yapı, finansal, teknik ve idari konularda iş birliği sağlanacağı bildirildi.

Kararla ilgili görüş beyan eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısını Meclisimizin değerli üyeleriyle gerçekleştirdik. Meclis gündem maddelerimizden biri olarak; Ağrı Diyadin İlçe Belediyesi ile ortak projeler oluşturmak; kültür, sanat, spor ve idari konularda iş birliği yapmak amacıyla kardeş belediye olma kararı aldık. Meclisimizin almış olduğu bu iş birliği kararı ile Canik'ten Diyadin'e bir gönül köprüsü kurulmasını temenni eder; yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Diyadin Belediyesi'nin Canik Belediyesi'ne ilettiği talep yazısında "Yerel yönetimler anlamında ortak kültürü paylaştığımız Samsun ili Canik ilçesi ile ortak projeler oluşturmak; kültür, sanat, eğitim, spor, alt yapı, üst yapı, finansal, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek amacıyla 'Yöresel kültürün karşılıklı iş birliği içinde yaşatılması, bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşabilme, yerel hizmetlerde işbirliği yapma, gençlerin bir araya gelerek ortak projeler yürütmesi, her iki kentin hemşerileri arasında kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlere sivil toplum kuruluşlarının katılımının desteklenmesi, Avrupa Birliği hibe programlarına ortak proje çalışmaları ve sosyal yaşamın desteklenmesi' konularında sosyal, ­kültürel, ­ekonomik hayata katkı sunucu ortak çalışmalar yürütmek üzere kardeş belediye ilişkisi kurma niyetimiz bulunmaktadır" ifadesine yer verilmişti. - SAMSUN