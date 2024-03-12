Çankırı'da sıra dışı seçim çalışması: Scooter'ıyla sokak sokak gezerek oy istiyor - Son Dakika
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Politika

Çankırı'da sıra dışı seçim çalışması: Scooter'ıyla sokak sokak gezerek oy istiyor

Çankırı'da bağımsız belediye başkan adayı olan Gökhan Taşcı, scooter'ıyla sokak sokak gezip oy istiyor. Kentte gürültü kirliliğinden rahatsız olan vatandaşlar için kendi kullandığı elektrikli scooter ile seçim çalışması yapan Taşcı, elektrikli scooter ile sokak sokak gezerek seçim çalışması yapıyor.

12.03.2024 20:07  Güncelleme: 20:12
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Çankırı'da sıra dışı seçim çalışması: Scooter'ıyla sokak sokak gezerek oy istiyor

ÇANKIRI - Çankırı'da bağımsız belediye başkan adayı olan Gökhan Taşcı, scooter'ıyla sokak sokak gezip oy istiyor.

Çankırı Belediyesi başkanlığı için bağımsız adayı olan endüstri mühendisi Gökhan Taşcı, propagandası için farklı bir yol seçti. Kentte gürültü kirliliğinden rahatsız olan vatandaşlar için kendi kullandığı elektrikli scooter ile seçim çalışması yapan Taşcı, elektrikli scooter ile sokak sokak gezerek seçim çalışması yapıyor.

"21. yüzyılda seçim otobüsleri yerine scooterim ile seçim çalışmalarımı yürütmekteyim"

Gürültü kirliliğine karşı scooter ile gezdiğini söyleyen Taşcı, "Çankırı Belediyesine bağımsız başkan adayı oldum. 21. yüzyılda seçim otobüsleri yerine scooterim ile seçim çalışmalarımı yürütmekteyim. Vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyorum. Onlarda gürültü kirliliğinden aşırı rahatsızlar. Temiz enerji ve Çankırı'nın kanayan yarası trafik sorunu için kullanıyorum. Kentin en uzak noktasına bile scooterim ile gitmekteyim. 'Neden lüks araçla değil de scooter ile'? diye soruyorlar. Lüks araçla da gezebilirim ama ben vatandaşın içinde scooter ile daha mutluyum. İlk projelerimden birisi de 7 yıldır yapılmayan lise kavşağının sözünü aldım gelir gelmez çalışmalara başlayacağım" dedi.

"Hem havayı kirletmiyor hem de halktan birisi gibi"

Başkan adayının seçim konseptini beğenen Mehmet Çaldar ise "Herkes seçim otobüsleri ile siyaset yaparken başkanın scooter ile gezmesi beni çok cezbetti. Hem havayı kirletmiyor hem de halktan birisi gibi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çankırı'da sıra dışı seçim çalışması: Scooter'ıyla sokak sokak gezerek oy istiyor - Son Dakika

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