Çankırı gündem: Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de - Son Dakika
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Çankırı gündem: Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de

18.10.2022 21:02
Çankırı gündem: Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de

Çankırı gündem haberi: BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı. Bölgedeki istikrara dikkat çekilen tezkerede "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir" denildi.TBMM tarafından süresinin son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde uzatıldığının hatırlatıldığı tezkerenin Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresinin 31 Ekim 2022 tarihinde itibaren bir yıl uzatılması istendi.


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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çankırı gündem: Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de - Son Dakika

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