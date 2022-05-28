Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti

28.05.2022 09:56
Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan muhtarlar Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmek için Ankara'ya gittiler.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan muhtarlar Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmek için Ankara'ya gittiler.

Muhtarlar AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile birlikte Ulucanlar Cezaevi müzesini gezdiler. Gezi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret ettiler. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ında aralarında bulunduğu ziyarette talepler değerlendirildi. Düzenlenen ziyaretlere Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, Terzialan Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Orta, Hüseyin Engin ve muhtarlar katıldı. - ÇANAKKALE

Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti
Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti
Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti
Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti
Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti
Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti

YORUMLAR
500
Ankara 'Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Forumu'na ev sahipliği yaptı Ankara 'Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Forumu'na ev sahipliği yaptı Dündar, 364. park ile kendi rekorunu kırdı Dündar, 364. park ile kendi rekorunu kırdı
Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 10:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çanlı muhtarlardan Ankara ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement