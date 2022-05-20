Canpolat'tan Ümit Özdağ'a tepki - Son Dakika
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Canpolat'tan Ümit Özdağ'a tepki

20.05.2022 19:14
Canpolat'tan Ümit Özdağ'a tepki

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, iktidara gelmeleri halinde mültecileri 'zorla' ülkelerine göndereceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki göstererek, "Türk milliyetçisi olduğunu iddia edenler önce Türk milletinin düşmanı kimdir bunu bilmelidir" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, iktidara gelmeleri halinde mültecileri 'zorla' ülkelerine göndereceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki göstererek, "Türk milliyetçisi olduğunu iddia edenler önce Türk milletinin düşmanı kimdir bunu bilmelidir" dedi.

Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlere yönelik ırkçı açıklamaları ile tepki toplayan Ümit Özdağ'a bir tepki de Kadir Canpolat'tan geldi. Canpolat, Özdağ'ın Suriyelilerden önce Türkiye'de siyasi parti liderliği yapabilecek önemli kilit noktalara gelmiş bölücülere sesini çıkarması gerektiğini belirterek, "Önce gidecekse bölücü Ermeniler gidecek" dedi. Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı kadir Canpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarına ve kışkırtıcı söylemlerine tepki gösterdi. Canpolat açıklamasında, "Türkiye'den birileri gönderilecekse bunlar tehcir kararından arta kalan bölücü Ermenilerdir. Bölücü Ermeniler şu an ülkemizde devletin ve milletin imkanlarını kullanarak, devlete ve millete düşmanlık eder bir hale gelmişken siz kalkıp Suriyelileri göndermeyi vaat ediyorsanız, burada ayrımcılık yapmaktasınız. Sayın Özdağ, eğer Türk milliyetçisi bir insansanız önce Türk milletinin düşmanı kimdir bunu bileceksin. Türkiye'de yaşayan birilerini göndermek, dışlamak istiyorsan bölücü Ermenileri gönder" ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bölücü olmayan Ermenilerle bizim sorunumuz yoktur, olamaz. Türkiye'de siyaset yapan ve siyasi parti liderliği yapabilecek önemli kilit noktalara gelmiş bölücü Ermenilere sesinizi çıkarmıyorsunuz, bir de Türk milliyetçisi olduğunu söylüyorsunuz. Ne zamandan beri Türk milliyetçileri bölücü Ermeni aşığı olmuş? Biz sizi sevdik, duruşunuz beğendik, abi dedik, hoca dedik lakin bu yaptıklarınız siyasi bir operasyon değilse nedir? Amerika'nın Türkiye'deki yeni aktörü siz misiniz yoksa? Aklımıza gelmiyor değil"

" Ukrayna'dan gelenlere kimsenin sesi çıkmıyor" diyen Kadir Canpolat, "Hristiyanlar onlara kucak açarken sesiniz çıkmaz, Türkiye'deki Müslümanlar, bu insanlar Suriye'deki savaşta ölmesinler diye sahip çıkınca sesiniz çıkıyor. Müslümanları hem de Türk olsa dahi dikkate almayıp, yok sayıp kafanıza göre artık hareket edemezsiniz. Burası Müslüman Türk diyarı Müslüman. Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla Alevi'siyle, biz bir milletiz, adımız Türk milleti. Sen eğer illa da Suriyeliler sınır dışı edilecek dersen orada sana bir dur! çeker bu Türk milleti ve önce Ermeni sorunundan başla der. Bizim milli birliğimizden olan Suriyelileri siz nasıl dışlarsınız? 623 yıl biz beraber savaşmışız. Benim Mehmetçiğimin önünde gidip savaşarak şehit olan özgür Suriye ordusundan neferler var. 'Ey Türk milleti siz bizim davamız için burada savaşıyorsanız, biz sizin yolunuza ölürüz' diyen Suriyeli kardeşlerimiz var. Sizin haberiniz var mı Sayın Özdağ. Bölücü Ermenileri Türkiye'de ülkeyi zora soksun, sizin sesiniz gıkınız çıkmasın, gücünüz Suriyelilere yetsin bakalım sonra da milliyetçilikten dem vuralım bakalım." ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Erdoğan'dan Özdağ'a: İstihbaratçı artığı Erdoğan'dan Özdağ'a: İstihbaratçı artığı
Kaynak: İHA

Osmanlı Ocakları, Kadir Canpolat, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Son Dakika

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