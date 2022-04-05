Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

05.04.2022 16:45
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, bakanların Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin uygulanması da dahil olmak üzere bölgedeki mevcut durum ve Ukrayna'daki kriz hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan meseleler de ele alındı. - BAKÜ

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Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Son Dakika


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