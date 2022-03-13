Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF 2022 kapanış basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) organizasyonunda 2 bin 500'den fazla kişinin görev aldığını ve uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde üçüncü gün etkinlikleriyle sona erdi.

Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında, siyasetçilerden uluslararası teşkilat temsilcilerine, düşünce insanlarından iş dünyasına kadar herkesi dinlediklerini söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da forumda gençlerin sesine kulak verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, foruma 97 üniversiteden 400 öğrenci katıldığını ve yarısından fazlasının kız olduğunu bildirdi. Gençlerin üst düzey yetkililer ve düşünce insanlarıyla serbest bir ortamda iletişime geçtiklerini ifade eden Çavuşoğlu, bugünün liderleriyle geleceğin liderlerinin aynı çatı altında buluştuğunu belirtti.

Bu yılki Diplomasi Tüneli'nde "diplomasinin tarihi kökeni", "modern diplomasi" ve "diplomasiyi yeniden kurgulamak" başlıkları altında yaklaşık 400 görsele yer verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İki dijital sergi düzenledik. Diplomasi artık geniş kesimlere hitap etmek ve çok farklı paydaşların katkılarını gözetmek zorunda. Bu aktörlerden birisinin de medya olduğunu düşünüyoruz. Bu sene forumu 27 ülkeden yaklaşık 600 basın mensubu izledi. Antalya Diplomasi forumunun tüm dünyada görünür hale gelmesiyle emeğiniz var. Antalya Diplomasi Forumu, formatıyla, davetlileriyle ve içeriğiyle uluslararası ilişkiler alanındaki tartışmalara yön veren önemli platformlar arasındaki ikinci senesinde yerini aldı."

Çavuşoğlu, forumun uluslararası toplantılar takvimindeki yerini daha da pekiştireceklerini belirterek, diplomasiye her zamandan daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

ADF'de ortaya konulan görüşler ve gerçekleştirilen temasların diplomasi ve diyaloğa katkıda bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Forumun organizasyonunda 2 bin 500'den fazla kişi görev aldı. Uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Dünyanın en kaliteli diplomatlarıyla çalışmanın gururunu, onurunu yaşıyorum. Dünyanın iyi diplomatlarıyla çalışıyorum, bunun da faydasını her alanda görüyorum." diye konuştu.

Foruma destek veren sponsorlara da teşekkür eden Çavuşoğlu, özel sektörün de forumu sahiplendiğini söyledi. Çavuşoğlu, çok verimli paneller gerçekleştirildiğini bildirdi.

(Sürecek)