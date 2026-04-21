Çavuşoğlu: "Dünyanın sorunlarını çözmek için bizim gibi yükselen ülkelere önemli görevler düşüyor"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret eden önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın sorunlarını çözmek için geçmişte getirilen sistemlerin günümüzde problemleri çözemediğini belirterek, "O nedenle bizim gibi yükselen ülkeler, dünya çapında saygı duyulan bizim liderimiz gibi liderlere önemli görevler düşüyor" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TÜGVA tarafından düzenlenen Isparta İhtisas Akademisi lansman programına katılmak üzere Isparta'ya geldi. Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Başkan Başdeğirmen: "Göreviniz bitmesine rağmen ülkemizin konularında geri durmadınız"

Başkan Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Isparta'yı hiç ihmal etmediğini, Dışişleri Bakanlığı döneminde de sürekli ziyaret ettiğini söyledi. Çavuşoğlu'nun Isparta'nın her türlü projesine büyük destekler verdiğini belirten Başkan Başdeğirmen, "Ülkemizin dünya ülkeleriyle dış ilişkilerde ne kadar etkin olduğunu hepimiz gururla görüyoruz. O gururun içerisinde sizlerin olması, çok büyük emekler vermeniz hepimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Halen daha sizlerin aktif bakanlık döneminizdeki çalışmalarınız gündemde. Sizleri çok seviyoruz. Komşu ilimizin milletvekili olarak ülkemize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı sizleri takdirle izliyoruz. Aktif göreviniz bitmesine rağmen ülkemizin konularında geri durmadınız" dedi.

"Isparta'yı çok seviyoruz"

Çavuşoğlu, misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür etti. Isparta'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, TÜGVA'nın akademi toplantısı dolayısıyla geldiklerini söyledi.

"Liderimizin yükünü almak, ona destek vermek görevimiz"

Başkan Başdeğirmen'e kendisiyle ilgili güzel sözleri için teşekkür eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasette herkes gibi görevimiz, konumumuz ne olursa olsun vatanımıza, milletimize hizmet etmektir. Tıp ki sizin arkadaşlarınızla Isparta'mıza yaptığınız güzel hizmetler gibi. Çünkü milletimize, vatanımıza borcumuz var. Aynı şekilde sayın cumhurbaşkanımızın gece gündüz çalıştığı bir ortamda onun yükünü bir nebze olsa alınabilmesi bizler için hem görev hem de onurdur. Siyasetteki misyonumuzdan bir tanesi de budur, milletimize, vatanımıza hizmet ama bir de liderimiz var liderimizin yükünü almak, ona destek vermek de görevimiz. Çünkü gerek ülkemiz gerekse dünyamız için sorumluluklar çok fazla. Önemli olan işin ucundan tutabilmek, katkı sağlayabilmektir. Hizmetlerimizi elbirliği ile devam ettireceğiz" dedi.

"Eski sistemlerin dünyanın sorunlarına çözüm bulma imkanı yok"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin öneminin bugün tüm dünyada görüldüğünü ifade ederek, "Geçmişte dünyanın sorunlarını çözmek için değişik sistemler getirilmiş. En son ikinci dünya savaşından sonra BM ile kurulan bir sistem. Avrupa'da kurulan sistemler var Avrupa Birliği ve benim meclis başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyi. Bunların hiçbirisinin dünyanın sorunlarına çözüm bulma imkanı yok. O nedenle bizim gibi yükselen ülkeler, dünya çapında saygı duyulan bizim liderimiz gibi liderlere önemli görevler düşüyor. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getiren ülke, cumhurbaşkanımız için söylüyoruz ülkemiz bugün arabulucu ülke oldu. Cumhurbaşkanımız dünyada sözüne güvenilir bir insan oldu. Ama diğer taraftan ülkemizin de çok güçlü olması lazım. Sadece savunma sanayi değil, savunma sanayide millilik ve bağımsızlık çok önemli. O konuda çok önemli aşamalar kat ettik. Daha fazlasını da yapacağız. Çelik kubbemizle beraber hava savunma sistemimizi de güçlendireceğiz. Ekonomimiz ve altyapımızın da daha güçlü olması lazım" diye konuştu.

"Dereboğazı yoluna önem vermemiz lazım"

Antalya ile Isparta'nın ulaşımını daha da kolaylaştırmak için Dereboğazı yolunun en iyi şekilde yapılması için Isparta milletvekilleri ile çalıştıklarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Oraya da önem vermemiz lazım, bağlarımızı daha da güçlendirmemiz lazım. Tüm Türkiye'de yapılacak çok hizmetlerimiz var. Birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak Cumhur ittifakı anlayışı içerisinde bir taraftan terörsüz Türkiye, bir taraftan Türkiye Yüzyılı aslında Türk'ün yüzyılı olacak. Türk Devletleri Teşkilatını güçlendirmek için bu yıl da inşallah dönem başkanlığını tekrar devralacağız. Birliğimiz, beraberliğimizi güçlendirmek için çalışmalara devam ediyoruz. Dilde birliğimizi sağlamak için de komisyon çalışmalarına devam ediyor. Tek alfabe, tek Türkçe. İnşallah önümüzdeki 5-6 yılda geçmiş oluruz. Tabii ki buna oradaki Türkologlar, bilim insanları karar verecek. Liderler zirvede karar alacak ama hedefimiz bu" ifadelerinde bulundu.

"Gururla hizmetlerinizi takip ediyoruz"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e çalışmalarında başarılar dileyen Çavuşoğlu, "Hemşehrilerimize çok güzel hizmetler veriyorsunuz biz de gururla takip ediyoruz. Geçen gün bir toplantıda kıymetli il başkanımıza açık çekimizi verdik; her zaman emrinizdeyiz, ne zaman isterseniz Isparta'ya geliriz. Ne zaman yardım isterseniz de emrinizdeyiz diye söyledik. Bunu tekrar gönülden vurgulamak isterim. Misafirperverliğiniz için tekrar teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA