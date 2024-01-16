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NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile görüştü

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirtirken, Hırvatistan'ın Türkiye'ye sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Hırvat Bakan Grlic Radman ise Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini desteklediklerini ifade etti.

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile görüştü
16.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 16:47
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NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Çavuşoğlu, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki iyi ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini kaydetti.

Hırvatistan'ın deprem bölgesinde üç prefabrik okul yaptırdığını, daha önce de Türkiye'de çıkan yangınlara müdahale için destek sağladığını hatırlatan Çavuşoğlu, Hırvat halkına teşekkür etti.

Hırvat Bakan Grlic Radman da Türkiye ile olan ilişkileri çok önemsediklerini, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini desteklediklerini bildirdi.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA
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