Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Karadağ ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Karadağ ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla görüştü

11.03.2022 12:17
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Karadağ ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Karadağ Dışişleri Bakanı Dorde Radulovic ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Karadağ Dışişleri Bakanı Dorde Radulovic ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk gününde ikili görüşmelere devam etti.

İlk olarak Stoltenberg ile görüşen Çavuşoğlu, ardından Radulovic ve Osmani ile bir araya geldi.

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Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Karadağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Karadağ ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Karadağ ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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