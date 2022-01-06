Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın video telekonferans yöntemiyle yapılacak Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız yarın video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğini ilgilendiren meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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