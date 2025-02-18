Celal Adan'dan Bahçeli'ye Övgü - Son Dakika
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Politika

Celal Adan'dan Bahçeli'ye Övgü

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin Türk milletine katkılarını vurguladı.

18.02.2025 16:14
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TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ülkücü harekette değil, bütün Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, başkanlık ettiği TBMM Genel Kurulu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında konuştu. Adan, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın milletler büyük evlatlarıyla soluk alır dediğini belirterek, "Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ülkücü harekette değil, bütün Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir. Türkiye yüz yılının ufuk çizgisi liderimiz tarafından işaret edilmektedir. Siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesidir. Dürüst politikanın tavizsiz duruşun, memleket için fedakarlığın ete kemiğe yürümüş halidir. Millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu politikanın çıkar dehlizlerinde mahkum edildiği bu çağda ortaya koyabilmiştir" dedi.

Adan şöyle konuştu:

"Tonyukuklardan Nizam-ı Mülklere uzanan bir devlet aklının Gazi Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'e uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancakları liderimizin hayat macerası Çukurova'nın bereketli ve sıcak topraklarında başlayıp Ankara'ya taşınan buradan memleket sathına yayılıp etkisi Türkistan coğrafyasının her bir karışına uzanan bir Türkmen şahlanışıdır. Asya'nın bozkırlarında Torosların zirvesine gölgesi uzanan bir ulu çınarın mirasçısıdır. Yesevi'den Hacı Bektaşlar'a ulaşan bilgelik zincirinin muhafızıdır. Onun ismi Suriye'de yetim Türkmen çocukları yıllar sonra Karabağ'a kavuşan beli büyük Türk ihtiyara kadar cümle mazlumların yüreğinde umuttur. Onun ismi inandıkları için can veren binlerce şehidin yücelttiği sancaktır. Onun ismi aşılamayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır. Kısacası liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücerred ve müşahhas halidir. Gelecek vizyonu, milli şuur ve şiar şekillendiren pusula istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağımızı bildiririm. Hepinize saygılarımı sunalım." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Celal Adan'dan Bahçeli'ye Övgü - Son Dakika

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