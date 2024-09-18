Çelik, Gençlerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Çelik, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlediği programda gençlerin sorularını yanıtladı, onlara tavsiyelerde bulundu.
Programın sonunda 18 yaşına giren Bengisu Yıldırım için pasta kesildi.
Programa, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan da katıldı.
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