Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya çok sert tepki: Soykırım örgütü, yalan makinesi - Son Dakika
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Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya çok sert tepki: Soykırım örgütü, yalan makinesi

Ak Parti Sözcüsü Çelik\'ten Netanyahu\'ya çok sert tepki: Soykırım örgütü, yalan makinesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını yok sayarak, Netanyahu liderliğindeki yapıyı 'soykırım örgütü' ve 'yalan makinesi' olarak nitelendirdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık ittifakının güçlü sesi olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Netanyahu soykırım örgütü' insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir 'yalan makinesi' olarak hareket etmektedir" dedi.

"NETANYAHU SOYKIRIM ÖRGÜTÜ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarının yok hükmünde olduğunu ifade etti.

Çelik, açıklamasında Netanyahu ve ekibini 'soykırım şebekesi' olarak niteleyerek, sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarını belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, BU SUÇ ÖRGÜTÜNE KARŞI EN GÜÇLÜ DURUŞA SAHİP"

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Netanyahu soykırım örgütü' insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir 'yalan makinesi' olarak hareket etmektedir. Bu 'soykırım şebekesi' sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey 'soykırım örgütünün terör propagandası'ndan ibarettir. 'İnsanlık ittifakı'nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya çok sert tepki: Soykırım örgütü, yalan makinesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya çok sert tepki: Soykırım örgütü, yalan makinesi - Son Dakika
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