Çelik: Suriye'de Mezhep Provokasyonu

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Lazkiye'deki terörist saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Suriye'de mezhep provokasyonu var"

"Terörist teröristtir, bunun meşrebi, etnik kökeni ve mezhebi olmaz"

ADANA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Suriye'deki çatışmalarla ilgili "Lazkiye'deki terörist saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Suriye'de mezhep provokasyonu var" dedi.