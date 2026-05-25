Türkiye Çevresindeki Krizlere Rağmen Barış Adası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin çevresindeki krizlere rağmen dünyanın "barış adası" olarak öne çıktığını belirterek, "Bütün bunlar büyük bir mücadelenin eseridir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

"Bunlar büyük bir mücadelenin eseri"

Türkiye'nin dünyanın barış adası olarak öne çıktığını anlatan Çelik, "Türkiye'nin yukarısında Rusya-Ukrayna konusundaki kriz devam ediyor. Türkiye'nin güneyindeki Gazze'de soykırım maalesef devam ediyor. Doğumuzda İran'a dönük olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in haksız, hakkaniyetsiz ve hukuksuz saldırısının neticesi olarak ortaya çıkan tablo maalesef insani, siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuruyor. Balkanlar'da birtakım olaylar gerçekleşiyor. Bütün bunun ortasında Türkiye'miz, nazar değmesin, gıpta edilen, üzerine titrenilen, dünyanın barış adası olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bütün bunlar büyük bir mücadelenin eseridir" ifadelerini kullandı.

"Bu destek Türkiye'yi bugünlere getirdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Büyük Türkiye' davası için mücadele verdiğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bütün ömrünü vakfettiği Büyük Türkiye davası, bu davanın gereklerini yerine getirme konusunda cesur, tereddütsüz ve tavizsiz mücadelesi ve tabii sizlerin, sizlerden öncekilerin hep beraber verdiği bu destek Türkiye'yi bugünlere getirdi" diye konuştu.

"Dimdik ayakta durduk"

Geçmiş dönemlerde siyasi baskılarla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Çelik, "Vesayetin en karanlık zamanlarında, vesayetin en zor zamanlarında ve dünyanın en kötü şartlarında Cumhurbaşkanımıza bilinen ve bilinmeyen siyasi suikastlerle ve siyasi tehditlerle gelirlerken, bütün siyasi kadrolarımızın ve partimizin üzerine bir kabus gibi çökmeye çalışırlarken tek bir parti temsilcimizi bile sökemediler, dimdik ayakta durduk" dedi.

Adana teşkilatındaki birlik ve beraberliğe vurgu yapan Ömer Çelik, "Allah'a şükürler olsun ki Adana'da bütünleşme devam ediyor, büyüme devam ediyor, AK Parti Adana'ya imza atmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. - ADANA