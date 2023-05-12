14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nlerine artık saatler kalırken, ünlüler de oylarının rengini belli eden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, seçimlerde oyunu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacağını açıkladı.
Paylaşımında Yılmaz, "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım" diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum…Başarılar dilerim Kemal Başkan... Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" dedi.
Son Dakika › Politika › Cem Yılmaz, oyunun rengini açık açık ilan etti! Gençlere de bir mesajı var - Son Dakika