Cem Yılmaz, oyunun rengini açık açık ilan etti! Gençlere de bir mesajı var - Son Dakika
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Cem Yılmaz, oyunun rengini açık açık ilan etti! Gençlere de bir mesajı var

12.05.2023 21:54

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 14 Mayıs seçimlerinde oy vereceği ismi açıkladı. Yılmaz, sosyal medya paylaşımında "'Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım' diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan... Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nlerine artık saatler kalırken, ünlüler de oylarının rengini belli eden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

"BEN KEMAL BAŞKAN DİYORUM"

Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, seçimlerde oyunu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacağını açıkladı.

"SEVGİLİ GENÇLER, LÜTFEN OY VERMEYİ UNUTMAYIN"

Paylaşımında Yılmaz, "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım" diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum…Başarılar dilerim Kemal Başkan... Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" dedi.

Cem Yılmaz, seçimlerde oy vereceği ismi açık açık ilan etti! Gençlere de bir çağrısı var
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SON DAKİKA: Cem Yılmaz, oyunun rengini açık açık ilan etti! Gençlere de bir mesajı var - Son Dakika
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