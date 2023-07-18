Cemal Enginyurt 147 bin lira maaş aldığını söyleyince sunucu şaşkına döndü: Gerçek mi?

CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıklayan Enginyurt, sunucu Ebru Baki'nin şaşırmasına neden oldu. Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

Dün akşam canlı yayınlanan bir programa, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un sözleri damga vurdu. Enginyurt kendisi gibi emekli olup da vekilliğe devam edenlerin maaşlarını açıkladı. Hem emekli hem vekil maaşıyla toplam 147 bin lira aldığını belirten Enginyurt, sunucu Ebru Baki'yi de şaşırttı. Baki, Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Enginyurt ise bazı vatandaşların kendisine konuyla ilgilitepki gösterdiğini söyleyerek "Bana yazıyorlar göbeğin şişmiş bak bak diyorlar" dedi.