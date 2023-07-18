Cemal Enginyurt 147 bin lira maaş aldığını söyleyince sunucu şaşkına döndü: Gerçek mi? - Son Dakika
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Cemal Enginyurt 147 bin lira maaş aldığını söyleyince sunucu şaşkına döndü: Gerçek mi?

18.07.2023 11:31

Son seçimde CHP listesinden TBMM'ye giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, canlı yayında milletvekili emekli aylığı ve vekil maaşıyla birlikte aylık toplamda 147 bin lira aldığını açıkladı. O anlarda şaşıran sunucu ise "Gerçek mi dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıklayan Enginyurt, sunucu Ebru Baki'nin şaşırmasına neden oldu. Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

Dün akşam canlı yayınlanan bir programa, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un sözleri damga vurdu. Enginyurt kendisi gibi emekli olup da vekilliğe devam edenlerin maaşlarını açıkladı. Hem emekli hem vekil maaşıyla toplam 147 bin lira aldığını belirten Enginyurt, sunucu Ebru Baki'yi de şaşırttı. Baki, Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Enginyurt ise bazı vatandaşların kendisine konuyla ilgilitepki gösterdiğini söyleyerek "Bana yazıyorlar göbeğin şişmiş bak bak diyorlar" dedi.

YORUMLAR (5)
  • Halise Kale: Milletvekili emekli aylığını yanlış buluyorum.adam 2 yıl vekil oluyor .daha sonra emekli oluyor.vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum. Cevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır
  • Alican Atmaca: Yazıktır geçinebiliyormu acaba seyyanen bir şeyler daha yapmak lazımdır vekillerimize nede olsa bizi temsil ediyorlar doysunlarki temsilen bizde doyalım!!!!! Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
  • mücahid: cemal enginyurt her konuda doğruyu konuşmuyorsa da bazı konularda çok haklı.özeleştiri yapabiliyor enazından!! Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Cemal Enginyurt 147 bin lira maaş aldığını söyleyince sunucu şaşkına döndü: Gerçek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemal Enginyurt 147 bin lira maaş aldığını söyleyince sunucu şaşkına döndü: Gerçek mi? - Son Dakika
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