Cemil Çiçek\'ten Malatya Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan "Özallı Yıllar" konferansına katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret eden Çiçek, Malatya'nın kendisinde ayrı bir yerinin ve öneminin olduğunu belirtti.

Çiçek, "Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olmasaydı o makam kolay kolay sivilleşmezdi. Malatya bu yönüyle önemlidir. Aslen Yozgat doğumluyum ama siyaseten benim doğum yerim Malatya'dır. Özal olmasa ben neysem olmazdım." ifadesini kullandı.

Başkan Sami Er ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.